Il 2-0 sul Parma ha certificato una superiorità indiscussa dell'Inter sulle altre "inseguitrici". Napoli, Milan e Juventus hanno arrancato visibilmente, finendo per accontentarsi di una non-lotta per il secondo posto; "il primo dei perdenti", stando a chi di Scudetti se ne intende eccome. E così, il Chivu 'neofita' sbanca la concorrenza dei ben più quotati Allegri, Conte e Spalletti. Qual è stato, però, l'ingrediente segreto? Scopriamolo assieme.

CLICCA QUI E DIVERTITI CON I CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Inter, Scudetto vinto 'passeggiando'... E le altre?

. Il dominio, sia chiaro, non è stato di quelli martellanti simil-Inzaghi con la stessa Inter o Spalletti con il Napoli di Kvaratskhelia e Osimhen. Eppure è il successo che premia la continuità di rendimento, la costanza e l'andamento da crociera, che Allegri tanto invocava quando faceva incetta di Scudetti con la grande Juventus. Il titolo dell'Inter di Chivu è frutto di una tenuta difensiva solida e di uncome pochi in Europa. Lanon è frutto del caso, ma sintomatico di una macchina che aveva gli ingranaggi ben oliati dalla gestione Inzaghi dei 4 anni precedenti e che ha dovuto solo trovare quegli automatismi solo apparentemente persi ad inizio anno.

Clicca sull'immagine qui sotto e scopri tutto il meglio di Bet365

Partite in streaming live

Una volta messa in moto, la macchina non si è fermata più. Checché si parli di eliminazione precoce in Champions con la Cenerentola - che Cenerentola non è stata - del Bodo Glimt e al netto degli sporadici successi con le big del nostro campionato, è un Tricolore che celebra lungimiranza e prospettiva, unione di intenti e fame di successi. Niente di tutto ciò è stato avvertito dal Napoli di Antonio Conte, invece. Con lo Scudetto cucito sul petto, falcidiato da una catena di infortuni e assillato dalle esigenze tattiche per la convivenza forzata dei Fab-Four, il club azzurro non ha mai realmente impensierito Chivu e i suoi.

MILANO, ITALIA - 03 MAGGIO: Marcus Thuram, Federico Dimarco e Nicolo Barella dell'FC Internazionale Milano festeggiano dopo essere stati confermati campioni di Serie A dopo la vittoria nella partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 03 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Poi c'è stato, o forse non c'è stato, il Milan di Massimiliano Allegri. Lanciato, lanciatissimo verso il vertice nel girone d'andata; in caduta libera in quello di ritorno, sfiancato oltretutto dalla perdita di Modric nel finale di stagione. Infine, la Juve. Alle prese con l'handicap dell'ennesimo cambio di guida tecnica, Tudor-Spalletti, la rincorsa ai primi posti ha vissuto di picchi esagerati, si vedano il 3-0 sul Napoli o il 5-0 sulla Cremonese, e di flop inimmaginabili, come l'1-1 col Verona già retrocesso di ieri sera.

Caricamento post Instagram...

E allora? Ebbene, è racchiusa nel rendimento con le cosiddette piccole del campionato. I nerazzurri hanno racimolato con le squadre posizionate dall'undicesimo posto - Udinese - al ventesimo della graduatoria - Pisa - 53 punti degli 82 complessivi.

Il Napoli, invece, ne ha collezionati 42. Il Milan, ancora, 35. La Juventus tra Tudor e Spalletti ne ha messi assieme 38. Spesse volte è considerata una massima, ma mai come questa volta, lo Scudetto si è vinto con le piccole.

CLICCA QUI E DIVERTITI CON I CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365