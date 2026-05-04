"Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia", canterebbe la compianta Ornella Vanoni. Ed effettivamente, alla fine di questo campionato, strano e particolare, c'è qualcosa che ai tifosi interisti fa dire: "Ne è valsa la pena". L'Inter dell'esordiente Cristian Chivu si prende i tre punti contro il Parma e il ventunesimo Scudetto della storia nerazzurra.

Un percorso che arriva al termine - attendendo anche la finale di Coppa Italia - e che è stato costellato di tanti momenti, diversi tra loro. Partendo dalla scelta del tecnico romeno alla guida sulla panchina, passando dalle sconfitte della prima parte della stagione, dalle prestazioni stellari e lo stacco finale nel girone di ritorno. Uno Scudetto che ritorna sotto la Madonnina e che ha il sapore di un trionfo e di un riscatto.

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Scacciare lo scetticismo, senza nascondersi

A inizio stagione, c'era una convinzione: quasi nessuno pensava di poter vedere la nuova Inter di Cristian Chivu vincere questo campionato. Scacciare siache lo scetticismo intorno a questa squadra. Soprattutto quando le dirette concorrenti per il tricolore si sono rinforzate ulteriormente, come ile il- guidati da due maestri della Serie A, come

Eppure, rispetto alle due rivali, l'Inter è quella che forse non si è nascosta. C'è un solo modo per dimenticare il tragico finale della scorsa annata e lo aveva detto lo stesso allenatore interista all'inizio della sua avventura al Mondiale per Club: "Bisogna mangiare un po' di m.... E va masticata per bene".

MILANO, ITALIA - 3 MAGGIO: Cristian Chivu, allenatore dell'FC Internazionale Milano, festeggia dopo la conquista del titolo di campione d'Italia in seguito alla vittoria nella partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Poi arrivano anche le prime sconfitte, soprattutto negli scontri diretti, eppure il gruppo non si sfalda (nemmeno quando il Capitano Lautaro Martinez richiamò tutti all'ordine dopo l'eliminazione al Mondiale). Per 14 giornate, i nerazzurri devono rincorrere. Poi arriva il primo posto alla quindicesima giornata e da lì, il Biscione non lascia più la sua posizione. Quest'Inter, più spavalda, ha deciso di scrollarsi di dosso tutta la polvere e dare uno scossone a questo campionato prendendosi il ventunesimo tricolore.

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San Siro 37 anni dopo: dal destro immortale di Matthaus al "tikus" di Parma

Quando l'Inter ha iniziato a consolidare questo primo posto, la narrazione è cambiata.. Complici anche le dirette concorrenti, vittime di vari scivoloni, la Benamata diventa una schiacciasassi. Forse il simbolo di questa cavalcata trionfale è quella vittoria in(a cui segue anche la rimonta in Coppa Italia). Da Como a Como, da quel 23 maggio in cui il Napoli si prese lo Scudetto, alla partita del 12 aprile 2026.

Alla fine la data ufficiale per la festa è 3 maggio, la prima domenica del mese. Contro il Parma, l'Inter ha il primo championship point. Con i risultati di giornata di Napoli e Milan, però, la convinzione che sia la serata giusta aumenta di minuto in minuto mentre ci si avvicina alla gara di San Siro.

MILANO, ITALIA - 3 MAGGIO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale Milano festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Poi c'è il fischio di inizio e l'aria è sempre più elettrica. Si capiva che questa notte sarebbe stata speciale. Nonostante i Ducali di Cuesta abbiano messo in campo la solita solidità difensiva, lasciando ampio sfogo alle ripartenze; alla fine, l'aggressività e la tattica dei nerazzurri di Chivu viene ripagata. A stappare la partita uno che a Parma c'è nato, Marcus Thuram al tramonto del primo tempo.

Dopo l'intervallo, il canovaccio non cambia: l'Inter attacca e vuole azzannare una volta per tutte la partita e il campionato. Il colpo finale arriva all'80esimo, con Lautaro Martinez che serve ad Henrikh Mkhitaryan per il 2 a 0. Il Meazza si regala un'altra notte che rimarrà nella sua storia. E soprattutto rompe un'astinenza che durava dal 1989, quando in campo si confrontavano due leggende come Lothar Matthaus e Diego Maradona, in quell'Inter-Napoli che consegnò lo Scudetto dei record ai nerazzurri di Giovanni Trapattoni. Così, i meneghini possono tornare a vincere il titolo davanti al proprio pubblico, dopo 37 anni.

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L'Inter, un campionato vinto in controtendenza: l'attacco supera la difesa

I numeri verranno lasciati per i giorni a seguire, in attesa che venga a concludersi il campionato. Ma il tricolore l'Inter se lo prendedel calcio del Belpaese.

Un gioco difensivista ha sempre premiato le squadre di Serie A, tanto che è stato un mantra per molti anni: "In Italia vince la miglior difesa". Cristian Chivu e i suoi nerazzurri però hanno voluto dare una risposta diversa, che va evidenziata per dare il giusto peso alla stagione interista.

L'Inter vince lo Scudetto con la quinta migliore difesa del campionato, a favore di una produzione offensiva più prolifica. Per i meneghini, 82 gol fatti (miglior attacco) e 31 subiti, con una differenza reti di +51. L'esordiente Chivu si discosta dai grandi maestri del campionato italiano.

MILANO, ITALIA - 03 MAGGIO: Marcus Thuram, Federico Dimarco e Nicolo Barella dell'FC Internazionale Milano festeggiano dopo essere stati confermati campioni di Serie A dopo la vittoria nella partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 03 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La festa dei colori del cielo e della notte

Si tratta del ventunesimo campionato italiano in 118 anni di storia, lunga e tortuosa, ma bella e speciale. Qualche anno fa i nerazzurri di Simone Inzaghi conquistavano la, ci si aspettava un ciclo continuo che però si è spezzato. Un percorso che è naufragato definitivamente nella sera di. Lo Scudetto, invece, si è arenato sulle sponde dove giace Partenope.

A distanza di un anno, l'Inter - in parte cambiata e in parte mantenendo il nucleo fondamentale degli ultimi sei anni - si prende una rivincita; forse più verso se stessa, che verso gli altri. Una stagione pazza, come quell'appuntamento strano che alla fine è stato bellissimo. Che, come detto all'inizio, ti fa dire "ne è valsa la pena". Quell'appuntamento, tra i colori del cielo e della notte, sotto lo sguardo dorato della Madonnina. Per 21 volte, l'Inter è campione d'Italia.

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