Il portoghese elogia il percorso da allenatore di uno dei suoi ragazzi del Triplete

Giammarco Probo
Benfica Real Madrid

Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo

Intervistato da Il Giornale, José Mourinho ha offerto la sua lettura sul calcio italiano, soffermandosi anche sulla figura di Cristian Chivu e sul suo percorso alla guida dell’Inter, sempre più vicino al traguardo dello scudetto. L’allenatore portoghese ha analizzato il momento della squadra nerazzurra e la crescita del tecnico rumeno, sottolineandone i progressi in una stagione che lo vede protagonista nella corsa al titolo.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

Mourinho
NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 20 OTTOBRE: L'allenatore del Benfica José Mourinho parla ai media prima della partita di UEFA Champions League contro il Newcastle United allo St James' Park il 20 ottobre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Le dichiarazioni di Mourinho

IL CAOS DEL CALCIO ITALIANO - "Penso e credo che il calcio italiano non sia diverso dagli altri, solo che qui ciclicamente si riesce a investigare e fare pulizia, rispetto ad altri".

DOMENICA L'INTER POTREBBE ESSERE CAMPIONE D'ITALIA - "Mi fa tantissimo piacere per Chivu, anche se quando lo allenavo non avrei mai pensato che potesse fare l'allenatore. Era un ragazzo per bene e tranquillo, un bravissimo giocatore, però non sembrava un predestinato. Ha studiato, ha fatto la gavetta nelle giovanili, ha imparato nel modo giusto. Ora allena l'Inter e sta sorprendendo tutti giorno dopo giorno"

Caricamento post Instagram...
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Streaming gratis
Live Streaming

Il futuro del tecnico portoghese

IL FUTURO DI MOURINHO - "Il mio prossimo traguardo è portare il Benfica in Champions. Abbiamo fatto un tragitto straordinario, siamo l'unica squadra che in Europa non ha perso una partita, se vinciamo le prossime 3 partite giocheremo nella coppa più grande d'Europa. Penso solo a questo ora poi si vedrà, ma non mi faccio programmi".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti