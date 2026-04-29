Intervistato da Il Giornale, José Mourinho ha offerto la sua lettura sul calcio italiano, soffermandosi anche sulla figura di Cristian Chivu e sul suo percorso alla guida dell’Inter, sempre più vicino al traguardo dello scudetto. L’allenatore portoghese ha analizzato il momento della squadra nerazzurra e la crescita del tecnico rumeno, sottolineandone i progressi in una stagione che lo vede protagonista nella corsa al titolo.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 20 OTTOBRE: L'allenatore del Benfica José Mourinho parla ai media prima della partita di UEFA Champions League contro il Newcastle United allo St James' Park il 20 ottobre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Mourinho

"Penso e credo che il calcio italiano non sia diverso dagli altri, solo che qui ciclicamente si riesce a investigare e fare pulizia, rispetto ad altri".

DOMENICA L'INTER POTREBBE ESSERE CAMPIONE D'ITALIA - "Mi fa tantissimo piacere per Chivu, anche se quando lo allenavo non avrei mai pensato che potesse fare l'allenatore. Era un ragazzo per bene e tranquillo, un bravissimo giocatore, però non sembrava un predestinato. Ha studiato, ha fatto la gavetta nelle giovanili, ha imparato nel modo giusto. Ora allena l'Inter e sta sorprendendo tutti giorno dopo giorno"

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Il futuro del tecnico portoghese

"Il mio prossimo traguardo è portare il Benfica in Champions. Abbiamo fatto un tragitto straordinario, siamo l'unica squadra che in Europa non ha perso una partita, se vinciamo le prossime 3 partite giocheremo nella coppa più grande d'Europa. Penso solo a questo ora poi si vedrà, ma non mi faccio programmi".

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