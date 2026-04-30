A distanza di tempo, Simone Inzaghi torna a parlare del suo addio all'Inter. Il brutto ricordo della sconfitta per 5-0 a Monaco di Baviera sotto i colpi di un indomabile PSG, continua a essere ancora oggi argomento di discussione tra tifosi e appassionati. Nonostante le tante voci di corridoio, a 334 giorni esatti dalla tragica disfatta europea, l'ex allenatore dei nerazzurri (ora sulla panchina dell'Al-Hilal) ha deciso di parlare della vicenda rivelando alcuni importanti retroscena.

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Inzaghi: "Giù le mani dall'Inter, gli arbitri hanno penalizzato noi. Con la Champions sarei rimasto" https://t.co/i2GjSThuna — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 30, 2026

Simone Inzaghi sulla sconfitta in finale di Champions League

Intervistato alla Gazzetta dello Sport,ha parlato della sua precedente avventura in nerazzurro: "Non cambierei nulla. Noi avevamo un sogno: il triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite in più rispetto al Napoli . Però io rifarei tutto: l’Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern Monaco e il Barcellona rimarranno impresse nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili".

233 RIYAD, ARABIA SAUDITA - 4 APRILE: Simone Inzaghi, team manager dell'Al Hilal FC, durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Taawoun alla Kingdom Arena il 4 aprile 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Continuando, l'ex tecnico dei nerazzurri ha poi rivelato un interessante retroscena riguardo la sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "Siamo arrivati alla finale senza troppe energie, sia fisiche che mentali: non è una giustificazione ma un dato di fatto. La delusione per lo scudetto perso ha pesato, minando l’autostima. Il Paris Saint-Germain è una grande squadra, come abbiamo visto anche l’altra sera contro il Bayern Monaco: ha indirizzato la finale con due gol e sfruttato la miglior brillantezza, mentre noi abbiamo provato a reagire e ci siamo disuniti. Fa male ancora aver perso in questo modo ma non possiamo dimenticare ciò che era successo prima in Europa".

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Le parole dell'ex allenatore nerazzurro

Fermo restando sulla finale europea,ha spento tutte le voci sulla possibilità di aver detto alla squadra del suo passaggio all'prima della finale: "Assolutamente no. Non avrei potuto farlo perché la decisione, molto sofferta per me e per la mia famiglia, non era stata presa. La verità è che è successo tutto molto velocemente: due giorni dopo la finale di Monaco ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin. In quel contesto ho manifestato l’esigenza di cambiare, perché sentivo che si era chiuso un ciclo. Loro avrebbero voluto continuare con me ma hanno compreso la scelta: ci siamo lasciati da amici e lo siamo ancora. Ma se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all’Inter".

Infine, l'allenatore ha speso importanti parole sull'attuale situazione del club nerazzurro alla guida di Cristian Chivu: "Sono stati molto bravi, vincere non è mai semplice. E il merito è anche di Chivu. Conoscevo il gruppo e non avevo dubbi sulle capacità dei calciatori. Ma anche puntare su Cristian è stata una scelta giusta e io lo sapevo, perché lo avevo visto lavorare. Adesso è giusto che l’Inter festeggi e che poi provi a vincere la finale di Coppa Italia".

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