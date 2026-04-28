Arrivano novità sulle condizioni degli infortunati in casa Inter. Secondo quanto riportato da TMW, Lautaro Martínez è in netto miglioramento e l’intenzione del club nerazzurro è quella di reintegrarlo progressivamente in gruppo nei prossimi giorni. Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo, per poi riprendere gli allenamenti da domani in vista della sfida di domenica sera contro il Parma, un match che potrebbe risultare decisivo nella corsa allo scudetto.

COMO, ITALIA - 03 APRILE: Lautaro Martinez di FC Internazionale in azione durante la sessione di allenamento di FC Internazionale presso il BPER Training Center di Appiano Gentile il 03 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

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L'infortunio di Calhanoglu e le tempistiche

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Per, reduce dall’infortunio rimediato nella gara contro il, la situazione richiede massima prudenza. In casalo staff medico sta monitorando con attenzione i suoi progressi, con l’obiettivo di non forzare i tempi di recupero e preservarlo per il finale di stagione. Il rientro potrebbe essere ipotizzabile in occasione dell’ultimo atto dellacontro laallo stadio, anche se le tempistiche restano strettamente legate all’evoluzione del problema fisico nei prossimi giorni. Al momento, infatti, la priorità è garantirgli un recupero completo, con un rientro in gruppo solo quando avrà smaltito del tutto il fastidio.

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L'importanza del capitano e del centrocampista turco

rappresentano due riferimenti fondamentali per, sia nel corso dell’intera stagione sia in questa fase decisiva. Il primo è il capitano, oltre che il principale terminale offensivo della squadra, capace di garantire gol, profondità e leadership. Il secondo, è invece il cervello del centrocampo nerazzurro: detta i tempi di gioco, gestisce la manovra e contribuisce in modo determinante sia in fase di costruzione sia sulle palle inattive. In un finale di stagione così delicato, con obiettivi ancora aperti su più fronti, la loro presenza in campo può fare la differenza, garantendoqualità, equilibrio e personalità nei momenti che contano davvero.

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