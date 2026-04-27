Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Fino a poco tempo fa pensare a un Napoli senza Frank Anguissa sembrava quasi impossibile, oggi invece il suo futuro appare molto meno blindato. Il centrocampista camerunense, protagonista assoluto negli ultimi anni e pedina fondamentale nella conquista dello scudetto, non viene più considerato intoccabile come in passato e l’estate potrebbe aprire scenari completamente nuovi. Le ultime stagioni lo hanno confermato come uno degli uomini più importanti della rosa, grazie alla sua forza fisica, alla capacità di spezzare il gioco avversario e a quella presenza costante che spesso ha dato equilibrio a tutta la squadra. Però il calcio cambia in fretta e anche i punti fermi possono finire dentro valutazioni diverse, soprattutto quando un club deve ripensare il proprio centrocampo.

Tra qualche problema fisico, alcune prestazioni meno brillanti e la necessità di rinnovare parte della rosa, il Napoli sta riflettendo con attenzione, Anguissa resta un giocatore di altissimo livello, ma davanti a offerte importanti la società potrebbe decidere di aprire una porta che fino a poco tempo fa sembrava completamente chiusa.

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Andre' Frank Zambo Anguissa del Napoli esulta per il suo gol durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Cagliari Calcio allo Stadio Diego Armando Maradona il 30 agosto 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Dalla Turchia arrivano segnali forti: Galatasaray e Besiktas seguono da vicino

Secondo quanto riportato da Il Mattino, a monitorare la situazione ci sono soprattutto Galatasaray e Besiktas, due club che vogliono alzare il livello del proprio centrocampo con un profilo internazionale e che vedono in Anguissa un nome perfetto per esperienza, fisicità e personalità.

Il Galatasaray, in particolare, continua a guardare con attenzione in casa Napoli e dopo diverse operazioni recenti vuole capire se esistano davvero i margini per costruire una trattativa concreta. Il club turco avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore, valutando costi, disponibilità e possibili sviluppi per la prossima stagione. Anche il Besiktas osserva con attenzione, pronto a inserirsi se la situazione dovesse diventare più aperta. Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma il fatto che due club di questo livello si siano mossi racconta bene come il mercato attorno ad Anguissa stia iniziando a scaldarsi davvero.

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La scelta finale sarà pesante: per Napoli e per lo stesso Anguissa

Molto dipenderà non solo dal Napoli, ma anche dalla volontà dello stesso Anguissa, che dovrà capire se continuare ancora il suo percorso in azzurro oppure accettare una nuova esperienza all’estero, magari da protagonista assoluto in un progetto diverso.

Il club non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi uomini più esperti, ma sa anche che l’estate porterà inevitabilmente cambiamenti e che il centrocampo sarà uno dei reparti più delicati da sistemare. Se dovesse arrivare un’offerta convincente, la permanenza non sarebbe più così automatica. Per questo un eventuale addio non sarebbe una semplice operazione di mercato, ma una scelta importante che cambierebbe gli equilibri della squadra. Anguissa ha lasciato un segno forte a Napoli e proprio per questo il suo futuro sarà uno dei temi più caldi della prossima estate azzurra.

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