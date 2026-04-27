Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen: "Noi siamo una famiglia, e la famiglia è tutto"

Quando si parla di Galatasaray-Fenerbahce, ogni dettaglio pesa il doppio e ogni parola può trasformarsi in una scintilla. Lo sa bene Victor Osimhen, che dopo il successo per 3-0 nel derby più caldo del calcio turco ha deciso di lasciare il segno non solo in campo, ma anche davanti ai microfoni.

L’attaccante nigeriano, in gol ieri sera, è stato protagonista di una prestazione ancora una volta pesante per intensità e presenza offensiva, ha confermato di essere uno degli uomini simbolo della squadra. Il Galatasaray ha controllato il match con personalità, mostrando superiorità tecnica e soprattutto una gestione mentale da grande squadra, senza mai dare la sensazione di perdere il controllo della partita. Proprio in una sfida così delicata, Osimhen ha scelto di parlare con la sicurezza di chi sa perfettamente il valore del risultato ottenuto, trasformando il post partita in un altro capitolo della rivalità infinita con il Fenerbahce.

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TORINO, ITALIA - 25 FEBBRAIO: Victor Osimhen del Galatasaray reagisce durante la partita di ritorno dei play-off di qualificazione alla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Juventus e Galatasaray A.S. allo Juventus Stadium il 25 febbraio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi/Getty Images)

La frase che infiamma tutto: “Abbiamo faticato più negli allenamenti che in partita”

La dichiarazione che ha fatto immediatamente il giro del web è arrivata senza filtri e senza alcuna intenzione di abbassare i toni. “Abbiamo faticato più negli allenamenti che in partita”, ha detto Osimhen nel post gara. Una frase che suona come una provocazione pesantissima nei confronti degli storici rivali. Il significato è chiarissimo: secondo l’attaccante, il derby non ha creato le difficoltà che tutti si aspettavano e il Galatasaray ha avuto il controllo della sfida con una naturalezza quasi disarmante. Una frase che inevitabilmente alimenta ancora di più la rivalità e che ha già acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Osimhen ha poi rincarato la dose anche sul piano personale: “Segnare nei derby è il mio mestiere, so farlo bene e l’ho dimostrato”, mostrando ancora una volta quella personalità che lo rende decisivo soprattutto nelle partite più pesanti. Parole da leader, da uomo copertina, da giocatore che non ha paura della pressione.

Non solo provocazione: Osimhen giura amore al Galatasaray

Oltre alla frecciata al Fenerbahce, Osimhen ha voluto mandare un messaggio fortissimo anche al mondo Galatasaray, parlando apertamente del rapporto che lo lega al club e all’ambiente giallorosso. “Lo dirò all’infinito: amo il Galatasaray in ogni suo aspetto”, ha dichiarato, aggiungendo poi: “Finché ne avrò l’opportunità, difenderò questa maglia con tutto il mio cuore”, parole che hanno acceso ancora di più l’entusiasmo dei tifosi e rafforzato il legame tra il centravanti e la piazza.

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Non è soltanto una questione di gol o di rendimento, ma di identità, appartenenza e leadership. Oggi Osimhen è molto più di un attaccante decisivo: è il simbolo di una squadra che vuole dominare e che nei derby cerca sempre qualcosa in più. E quando parla così, il messaggio arriva forte e chiarissimo a tutto il campionato turco.

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