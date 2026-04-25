Scopri perché la storica rivalità tra Galatasaray e Fenerbahce è nota come Derby Intercontinentale. Una sfida unica al mondo che divide la città di Istanbul a metà, separata dalle acque del Bosforo: l'Europa da una parte, l'Asia dall'altra
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Nel panorama del calcio mondiale esistono sfide capaci di fermare intere nazioni, ma ce n'è una che riesce letteralmente a spaccare il mondo in due. Stiamo parlando della storica, chiassosa e infuocata rivalità tra Galatasaray e Fenerbahce. Questo scontro titanico, che infiamma i cuori dei caldissimi tifosi turchi, è universalmente conosciuto dagli appassionati con un nome tanto affascinante quanto epico, ovvero il Derby Intercontinentale. Ma qual è il vero motivo che si cela dietro a questa maestosa e suggestiva definizione? La risposta non riguarda solo il pallone, ma risiede nella straordinaria conformazione geografica della magica città di Istanbul. Questa immensa metropoli ha infatti l'incredibile particolarità di sorgere esattamente a cavallo tra due continenti, divisa a metà dalle profonde e trafficate acque dello stretto del Bosforo. Una linea di confine naturale che trasforma una semplice partita di calcio in un vero e proprio scontro di civiltà.
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Il Galatasaray: l'aristocrazia e la fiera sponda europeaDa una parte troviamo l'anima puramente europea della città, storicamente e calcisticamente rappresentata con immensa fierezza dal Galatasaray. Il club giallorosso è nato nel cuore del lato occidentale di Istanbul. È stato fondato all'inizio del Novecento, per la precisione nel 1905, dagli studenti del prestigioso e omonimo liceo cittadino guidati dalla figura mitica di Ali Sami Yen. Questa squadra ha sempre incarnato l'anima più aristocratica, elitaria ed europeista della metropoli turca, guardando con ambizione verso i traguardi internazionali. I suoi accaniti tifosi, conosciuti con il celebre soprannome di Cimbom, rivendicano con enorme orgoglio la loro forte appartenenza al Vecchio Continente. Quando giocano in casa, i Leoni difendono a tutti gli effetti la sponda europea del Bosforo. Il loro catino si trasforma in un autentico inferno di sciarpe giallorosse, un fortino inespugnabile dove l'atmosfera risulta sempre incandescente e pronta a intimidire chiunque.
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Il Fenerbahce: il popolo e il caldo cuore asiaticoAttraversando le acque dello stretto, invece, si sbarca nel lato asiatico di Istanbul. Questo è il regno incontrastato e viscerale del Fenerbahce, club nato ufficialmente nel 1907. Il club gialloblù affonda le proprie profonde radici nello storico e popoloso quartiere di Kadikoy, situato in piena penisola anatolica. Storicamente considerata la squadra del popolo e della instancabile classe lavoratrice, il Fenerbahce rappresenta con immensa passione il fiero continente asiatico e lo spirito più genuino della Turchia. La dicotomia è quindi servita e va ben oltre il semplice tifo sportivo domenicale. Le due immense tifoserie non condividono solo una città, ma vivono letteralmente su due masse terrestri differenti, portando avanti tradizioni e background sociali diametralmente opposti. I Canarini Gialli trasformano il loro stadio, il Şükrü Saracoğlu, in una bolgia infernale pronta a respingere gli assalti dei cugini europei.
Un viaggio epico in traghetto per giocare in trasfertaIl fascino indescrivibile e inimitabile di questa partita risiede anche nei pittoreschi spostamenti logistici che precedono il fischio d'inizio. Per andare a giocare in trasferta, i tifosi e gli stessi calciatori devono letteralmente cambiare continente. Non si tratta di prendere un semplice autobus per attraversare pacificamente il centro cittadino. Che sia a bordo dei suggestivi traghetti che solcano il Bosforo o attraversando i giganteschi ponti sospesi avvolti nel traffico, il viaggio verso lo stadio avversario è un vero e proprio rito di passaggio. Le acque si riempiono di imbarcazioni cariche di tifosi, cori assordanti e fumogeni colorati che riflettono la loro luce sul mare. Ecco spiegato l'affascinante mistero del nome. Ogni volta che Galatasaray e Fenerbahce scendono in campo, non si gioca solamente una banale partita per la supremazia cittadina. Quello che va regolarmente in scena è un meraviglioso e brutale scontro titanico tra l'Europa e l'Asia.
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