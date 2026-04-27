Il derby della Costa Azzurra non è altro che un match che trasuda rivalità. Una storia lunga diverse generazioni e che sembra destinata a restare tale quella tra Olympique Marsiglia e Nizza. Le due squadre si sono affrontate nel derby di domenica 26 aprile terminato 1-1. Un risultato che va ad aggiungersi ai precedenti 29, mentre ammontano a 65 le vittorie dei dell'OM, mentre i rossoneri vantano 34 successi.

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Marsiglia-Nizza 1-1: gli ospiti pareggiano i conti allo scadere

Il Vélodrome e la sua sentenza durante il derby: vicinanza, spettacolo e incoraggiamento. Ingredienti fondamentali per assistere alle partite di calcio, ma soprattutto al derby della Costa Azzurra. I biancoblù festeggiano per il gol del vantaggio al 66' di, ma gli ospiti non restano a guardare e dopo tre sostituzioni insaccano la sfera all'88', grazie ai rigore trasformato positivamente da. Occasione persa per il Marsiglia che lotta per un posto in Europa? L' OM infatti dovrà sperare in un passo falso del, che sabato prossimo affronterà il, per arrivare alle ultime due giornate di campionato con il sesto posto e soprattutto, che sarà artefice del proprio destino.

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Tifosi del Nizza durante la trasferta di Europa League contro l'Union Saint Gilloise (Photo by Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Ligue 1, il punto sul massimo campionato francese

Al termina della stagione restano ancora tre partite, quindi nove punti in palio per provare a conquistare i rispettivi obiettivi prefissati. In testa alla classifica si trova ilche con i suoi 69 punti si candida alla vittoria finale, ma alle spalle dei parigini c'è unche ha lottato finora punto su punto, eppure, nell'ultima giornata di campionato non è andato oltre il pareggio sul campo del. Poco dopo,si contendono un posto in zona Champions League, ma i posti riservati sono soltanto due.

In alternativa, il quinto e il sesto posto permetteranno di accedere in Europa League o in Conference. Un obiettivo che vorrebbe conquistare anche il Marsiglia attualmente sesto. Il Monaco invece, ad oggi, sarebbe fuori dalle competizioni europee, ma il distacco di soli due punti dall'OM permette di continuare a sperare fino alle ultime gare di campionato. Poi, nella "terra di nessuno" dall'ottavo al dodicesimo posto l'obiettivo principale sarà quello di concludere nella zona sinistra della classifica, quindi dal decimo posto in sù.

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Ma dai vertici della classifica, vediamo ora come si comportano i club che puntano alla salvezza in Ligue 1. Il fanalino di coda Metz, ha ormai salutato la prima classe a causa dei pochi punti conquistati in stagione: soltanto 16. Lotta invece ancora aperta tra Nantes e Auxerre, rispettivamente a 20 e 25 punti, senza dimenticare proprio il Nizza, che grazie al pareggio con il Marsiglia raggiunge quota 30 e può tirare un sospiro di sollievo per la prossima settimana, e il Le Havre. Sono queste le squadre in piena lotta salvezza, con l'Auxerre che spera di lasciare la sedicesima posizione e salvarsi senza dover affrontare lo spareggio.

Il Nantes, invece è più lontano, farà di tutto per conquistare proprio lo spareggio per provare a risanare un campionato difficile e vissuto nelle zone poco nobili del tabellone. Pertanto, le prossime sfide di queste compagini potranno rivelarsi decisive e ogni dettaglio potrà fare la differenza.

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