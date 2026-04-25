Quando si parla di tifo, il Mediterraneo è tutt'altro che un paesaggio da cartolina. E Olympique Marsiglia-Nizza, in programma domenica 26 aprile 2026 alle 20.45, non è (né è mai stata) una semplice sfida di Ligue 1. Lo chiamano il Derby della Costa Azzurra, un nome che sembra fin troppo zuccheroso rispetto a una rivalità tesa e stratificata, che negli anni si è resa anche a tratti esplosiva.

Marsiglia e Nizza distano poco più di duecento chilometri, uniti da quel tratto di costa che per i turisti è sinonimo di spiagge e luce, ma che per le due tifoserie significa identità e appartenenza. Marsiglia è una città portuale, caotica e multiculturale; la sua tifoseria si riconosce nell'orgoglio popolare e si percepisce come un simbolo di autenticità e resistenza al calcio moderno. Nizza, invece, è associata a un'immagine più elegante, vicina ad altre località costiere più chic, anche se si tratta di una narrazione parziale, che non rende giustizia alla complessità delle varie comunità che la popolano. Ma è proprio questo dissidio, reale o immaginato, ad alimentare il fuoco della rivalità.

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Due squadre che si contendono un posto al sole

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Per capire meglio il motivo di tanto odio, bisogna fare un passo indietro e uscire dal campo. Marsiglia e Nizza condividono il Midi francese, ma ad entrambe la convivenza è sempre stata stretta. Tra, Genova e Marsiglia non è mai corso buon sangue. Con l', sancita dagli accordi tra Camillo Benso di Cavour e Napoleone III, e la conseguente inclusione nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, con Marsiglia capoluogo, la competizione non fece che inasprirsi. Nel tempo, questi dissapori avrebbero trovato nel calcio la valvola di sfogo ideale.

Già nella prima edizione della Ligue 1, alla sesta giornata della stagione 1932-33, durante il Derby della Costa Azzurra il clima era teso. In campo finì 1-0, ma sugli spalti e nei dintorni il bilancio fu decisamente più pesante, con numerosi feriti. I marsigliesi definivano i rivali "Italiens", con più che malcelato disprezzo; i nizzardi rispondevano accusando l'OM di essere arrogante e scorretto. Non era solo sport, ma rancore puro, lo stesso che anima due pesci troppo grandi per lo stesso acquario.

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Nizza-Marsiglia, 22 agosto 2021

MARSIGLIA, FRANCIA - 29 AGOSTO: Dimitri Payet del Marsiglia festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Ligue 1 francese tra Olympique de Marseille e OGC Nice allo Stade Velodrome il 29 agosto 2014 a Marsiglia, Francia. (Foto di Kaz Photography/Getty Images)

Novant'anni dopo, il tempo non aveva placato gli animi. Così, il 22 agosto 2021, va in scena la terza giornata di campionato all'Allianz Riviera: Nizza-Olympique Marsiglia, uno dei match più attesi, e anche dei più esplosivi.

La situazione precipita a un quarto d'ora dalla fine: il Marsiglia, sotto per 1-0, conquista un calcio d'angolo sotto alla curva del Nizza. Dimitri Payet si avvicina alla bandierina mentre dagli spalti volano insulti e piovono oggetti. E quando lo colpisce una bottiglietta, la sua reazione, istintiva, è quella di rispedirla al mittente. È la scintilla: alcuni tifosi invadono il campo e coinvolgono i giocatori in una sorta di grande rissa da bar, tra spintoni, schiaffi e urla. Anche Jorge Sampaoli, allora tecnico del Marsiglia, entra nella mischia. E all'arbitro non resta che sospendere il gioco.

Circa un'ora dopo, su indicazione delle autorità locali, le squadre vengono richiamate in campo, ma si presenta solo il Nizza: secondo l'Olympique, non ci sono più le condizioni minime di sicurezza per giocare. A quel punto, la partita è definitivamente interrotta. Le sanzioni disciplinari saranno pesati e, inevitabilmente, controverse. La commissione della Lega stabilisce che la partita debba essere rigiocata in campo neutro, e che si tolgano due punti in classifica al Nizza. Poi ci sono le squalifiche individuali, tra cui quella a Pablo Fernandez, preparatore atletico del Marsiglia, fermato fino al 30 giugno 2022 per aver colpito un tifoso. Ovviamente, l'episodio ha riacceso il dibattito più ampio sulla sicurezza negli stadi, e sulla gestione delle tifoserie.

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Il derby di oggi, tra memoria e tensione

Il fattaccio andò ad appesantire il karma già pesante che le due tifoserie si portano addosso. In casi come questo, il calcio funziona da cassa di risonanza, e amplifica le emozioni e le tensioni che solo anni di etichette, pregiudizi e dissapori mai chiariti si portano dietro.. In palio ci sono punti importanti per la classifica e per le ambizioni europee, ma ogni episodio rischia di innescare qualcosa di grave.

Malgrado, o forse proprio per questo, Marsiglia-Nizza rimane uno degli incroci più interessanti ma anche più delicati del calcio francese. Sotto la superficie scintillante della Costa Azzurra, l'equilibrio tra spettacolo e rischio, passione e perdita del controllo rimane sottilissimo, perché la memoria è sempre lì, pronta ad affacciarsi con tutta la sua carica di ripicche, dentro e fuori dal campo.

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