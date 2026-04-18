Paura nell'ambiente del club francese per quanto accaduto durante il viaggio verso Lille

Federico Iezzi Collaboratore 18 aprile - 18:06

Un gruppo di tifosi del Nizzaè rimasto coinvolto in un incidente stradale durante la trasferta verso Lille, dove gioca stasera la loro squadra. Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone, nessuna in pericolo di vita.

L'incidente dei tifosi del Nizza in trasferta verso Lille — Quattro feriti molto gravi, per fortuna nessuno in pericolo di vita. Questo è il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto ieri dei sostenitori del Nizza, i quali si stavano recando a Lille per assistere all'importante partita di questa sera contro la squadra della città in occasione della 30° giornata di Ligue 1. Lo schianto è stato tra un camion e il furgone J9 che trasportava i sostenitori degli Aquilotti. Sui social media, l'OG Nizza, ha subito espresso solidarietà ai suoi ultras: "Il club offre il suo pieno supporto ai tifosi coinvolti nell'incidente avvenuto durante il tragitto verso Lille. Oggi i nostri pensieri sono con voi".

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Lille-Nizza: una partita per la salvezza — L'incidente ha aggravato il clima, già molto teso, attorno al fondamentale match che si svolgerà stasera allo stadio Pierre Mauroy. Non è facile capire perchè. Quando mancano cinque giornate, compresa questa (la 30°) alla fine del campionato francese, gli Aquilotti rischiano ancora la retrocessione. La squadra allenata da Claude Puel, infatti, è 15esima in classifica con 28 punti. La zona calda non è lontana: l'Auxerre, sedicesimo, insegue con soli quattro punti di distanza. Lo stato di forma, inoltre, non è dei migliori: nelle ultime cinque partite, infatti, gli uomini di Puel hanno conquistato una sola vittoria a fronte di tre sconfitte e un pareggio.

A complicare ulteriormente, la già difficile situazione, ci sono anche gli infortuni che costringeranno il tecnico a cambiare la formazione per la diciannovesima volta in altrettante partite. Sono indisponibili Boudaoui e Sanson, entrambi squalificati e anche Ndayishimiye, Dante e Vanhoutte, che sono invece tutti infortunati.