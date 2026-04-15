Si finge Lacazette per intascare oltre 200 mila euro: il folle caso a Nizza

Sono Lacazette, ma perché non mi arrivano i soldi? Così il truffatore è stato smascherato

Secondo quanto riportato da Le Parisien e rilanciato da Foot Mercato, l’uomo avrebbe utilizzato nome, data e luogo di nascita del calciatore per costruire un dossier fraudolento e ottenere diversi benefici economici, tra cui il reddito di solidarietà (RSA). Fin qui, un piano già piuttosto audace. Ma il dettaglio che ha portato alla sua scoperta è ancora più incredibile. La truffa attuata dal signore era stata perfetta fino a quel momento, ma complice questo "errore umano", il piano è finito in frantumi, con l'uomo che è stato rapidamente identificato e fermato.