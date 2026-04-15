Una storia che ha dell’incredibile arriva dalla Francia e vede coinvolto, suo malgrado, Alexandre Lacazette. Un uomo sulla quarantina, residente a Nizza, è riuscito a fingersi il noto attaccante per mettere in piedi una truffa da circa 200mila euro ai danni della CAF (Caisse d’Allocations Familiales).
FRANCIA
Si finge Lacazette per intascare oltre 200 mila euro: il folle caso a Nizza
Sono Lacazette, ma perché non mi arrivano i soldi? Così il truffatore è stato smascherato—
Secondo quanto riportato da Le Parisien e rilanciato da Foot Mercato, l’uomo avrebbe utilizzato nome, data e luogo di nascita del calciatore per costruire un dossier fraudolento e ottenere diversi benefici economici, tra cui il reddito di solidarietà (RSA). Fin qui, un piano già piuttosto audace. Ma il dettaglio che ha portato alla sua scoperta è ancora più incredibile. La truffa attuata dal signore era stata perfetta fino a quel momento, ma complice questo "errore umano", il piano è finito in frantumi, con l'uomo che è stato rapidamente identificato e fermato.
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L’uomo è stato infatti arrestato dopo essersi presentato di persona agli uffici della CAF di Nizza per protestare: il suo sussidio era stato sospeso e voleva chiarimenti. Una mossa che si è rivelata decisiva per smascherare l’intera truffa. Gli operatori, insospettiti dalla situazione, hanno avviato controlli più approfonditi che hanno portato rapidamente alla scoperta dell’inganno.
La vicenda ha rapidamente fatto il giro del web per la sua assurdità. Non solo la scelta di impersonare un calciatore famoso, ma anche l’ingenuità di presentarsi di persona a reclamare un sussidio ottenuto illegalmente, esponendosi così direttamente ai controlli. Per Alexandre Lacazette, ovviamente completamente estraneo ai fatti, resta una storia surreale che dimostra come, a volte, la realtà riesca a superare di gran lunga la fantasia.
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