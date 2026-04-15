L'ex centrocampista della Roma, intervenuto in conferenza stampa, ha mostrato il suo sostegno al compagno infortunato e parlato del big match di domenica

Mattia Celio Redattore 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 16:02)

Il Boca Juniors fa 2 su 2 in Copa Libertadores. Dopo il successo dello scorso mercoledì contro l'Universidad Catolica, gli Xeneizes hanno battuto ieri sera il Barcelona SC (Ecuador) con un secco 3-0. Le reti sono state realizzate da Lautaro Di Lollo (39'), Santiago Ascacibar (81') e Ander Herrera (94'). Una partita in cui, però, i blu-oro hanno perso il portiere Agustin Marchesin per un infortunio al ginocchio che, come hanno riportato i quotidiani locali, lo terrà fermo per lungo tempo. Al termine della partita il capitano ed ex Roma, Leandro Paredes, è intervenuto in conferenza stampa.

Paredes manda un messaggio a Marchesin: "Ha tutto il nostro appoggio" — Il Boca Juniors vince contro il Barcelona SC e conquista la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della Copa Libertadores. Gli Xeneizes hanno dominato la partita vincendo con un netto 3-0 ma dietro l'importante vittoria con il club ecuadoriano c'è anche una grave perdita. Dopo solo 12', il portiere dei blu-oro, Agustin Marchesin ha dovuto abbandonare il campo per la rottura del ginocchio destro.

Sebbene non ci sia ancora una diagnosi confermata, il 38 enne rischia veramente un lungo stop. Sulle condizioni del portiere ha parlato l'allenatore del Boca Claudio Ubeda: "Purtroppo si tratta di una perdita grave e importante per noi. Lo sosterremo e gli daremo tutto l'appoggio di cui avrà bisogno". Alle parole del tecnico si uniscono quelle del capitano Leandro Paredes: "Gli mando un abbraccio da parte di tutti per una buona e rapida guarigione. Lo aspettiamo".

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L'ex centrocampista della Roma non si è però limitato a questo. Domenica alle 22 (ora italiana) ci sarà il tanto atteso Superclásico contro gli storici rivali del River Plate. Una partita che in casa Boca Juniors non è mai definita tale. Una partita che lo stesso Paredes sente dentro: "Sicuramente da domani inizieremo a pensare al Superclasico. Abbiamo una partita molto importante, andiamo in un campo difficile. Speriamo di preparare tutto nel migliore dei modi per fare una grande prestazione".