Omar Abdulkadir Artan è stato rispedito in Somalia dalle autorità statunitensi per via del proprio passaporto. Nonostante lo sforzo dell'ambasciata somala di Nairobi, la quale ha fatto di tutto per concedere il passaporto diplomatico all'arbitro, Artan, giunto negli States per arbitrare il Mondiale, è stato impossibilitato a compiere la propria professione. Il direttore di gara è stato rispedito indietro, in attesa di ulteriori sviluppi.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Chi è Omar Abdulkadir Artan

L'arbitro somalo era stato designato dalla FIFA per prendere parte alla kermesse made in USA . A soli 34 anni, pochi per un fischietto,è stato eletto miglior arbitro africano del 2025 ma non solo, perché, è stato il primo somalo ad arbitrare la finale di ritorno della CAF Champions League (La Champions africana) tra, disputata al Cairo.

La non concessione del visto da parte degli USA ha, al momento e in attesa di sviluppi, negato all'arbitro somalo la prima storica partecipazione ad un Mondiale. La designazione, infatti, era frutto delle proprie qualità messe in mostra nel continente africano e la Somalia, paese mai qualificatosi alla Coppa del Mondo, non vedeva l'ora di essere rappresentata dal proprio eroe nazionale.

🚨🇸🇴 NEW: Somali referee Omar Artan, who was scheduled to referee at this summer’s World Cup, has been denied entry into the US



Artan was elected the best African referee of 2025 at the CAF awards



[@Romain_Molina] pic.twitter.com/zAP5KNLUwo — Politics Global (@PolitlcsGlobal) June 8, 2026

Situazione in evoluzione

La FIFA, appena una settimana fa, aveva comunicato che la posizione diera stata regolarizzata e che il somalo sarebbe stato pronto a fare il proprio debutto ai Mondiali. L'arbitro era partito con un volo dal, dove l'ambasciata situata aera riuscita, con una corsa contro il tempo, a fornire il passaporto diplomatico. Giunto negli, le autorità gli hanno impedito l'accesso all'interno del paese poiché il proprio passaporto somalo è nella lista nera di. Si attendono comunicati da parte del massimo organo sportivo per fare chiarezza sull'accaduto.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365