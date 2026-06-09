Un'iniziativa nata dopo il viaggio del Papa in Spagna, durante il quale Leone XIV ha visitato Madrid e Barcellona e ha confermato la propria simpatia per il club madrileno
Papa Leone XIV continua a lasciare il segno anche nel mondo del calcio. Dopo la visita al museo del Real Madrid e l'incontro con il presidente Florentino Perez, il club spagnolo ha deciso di trasformare quell'evento in un prodotto destinato ai tifosi. I Blancos hanno infatti messo in vendita una maglia speciale dedicata al Pontefice, realizzata in edizione limitata e proposta al prezzo di 195 euro. Un'iniziativa nata dopo il viaggio del Papa in Spagna, durante il quale Leone XIV ha visitato Madrid e Barcellona e ha confermato la propria simpatia per il club madrileno. La visita al Santiago Bernabeu e al museo del Real ha rappresentato uno dei momenti più significativi del soggiorno, spingendo la società a creare un omaggio destinato a diventare un pezzo da collezione.
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Papa Leone XIV e il Real Madrid: arriva la divisa celebrativa in edizione limitataLa visita di Papa Leone XIV al Real Madrid non è passata inosservata. Il Pontefice, impegnato in un viaggio istituzionale tra Madrid e Barcellona, ha fatto tappa anche nel mondo del calcio e ha scelto di visitare il museo dei Blancos. Ad accompagnarlo è stato Florentino Perez, appena confermato alla guida del club madrileno. Durante il percorso tra i trofei che hanno reso il Real una delle società più vincenti della storia, il presidente ha consegnato al Papa una maglia personalizzata con il numero 1 e il nome Robert F. Provost, nome anagrafico del Pontefice. Un gesto simbolico che ora si è trasformato in un'iniziativa commerciale. Secondo quanto riportato dall'agenzia EFE, il Real Madrid ha infatti deciso di mettere in vendita una versione speciale della propria divisa dedicata a Leone XIV.
La maglia, proposta in edizione limitata, presenta il nome "Leon" e il numero XIV sulla schiena ed è acquistabile al prezzo di 195 euro. Come accade per le divise dei calciatori, è possibile completare il kit con pantaloncini e calzettoni ufficiali, rispettivamente venduti a 55 e 25 euro. Un prodotto unico, destinato sia ai collezionisti sia ai tifosi più appassionati. Alla base dell'iniziativa c'è anche il legame dichiarato dal Pontefice con il club spagnolo. "Sull’aereo che lo ha portato a Madrid da Roma, il Papa ha detto che tifa per il Real e questo per noi è motivo di orgoglio", aveva spiegato Florentino Perez prima dell'incontro. Una frase che ha contribuito a rendere ancora più speciale una visita destinata a entrare nella storia del club.
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