Papa Leone XIV continua a lasciare il segno anche nel mondo del calcio. Dopo la visita al museo del Real Madrid e l'incontro con il presidente Florentino Perez, il club spagnolo ha deciso di trasformare quell'evento in un prodotto destinato ai tifosi. I Blancos hanno infatti messo in vendita una maglia speciale dedicata al Pontefice, realizzata in edizione limitata e proposta al prezzo di 195 euro. Un'iniziativa nata dopo il viaggio del Papa in Spagna, durante il quale Leone XIV ha visitato Madrid e Barcellona e ha confermato la propria simpatia per il club madrileno. La visita al Santiago Bernabeu e al museo del Real ha rappresentato uno dei momenti più significativi del soggiorno, spingendo la società a creare un omaggio destinato a diventare un pezzo da collezione.

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Papa Leone XIV e il Real Madrid: arriva la divisa celebrativa in edizione limitata

non è passata. Il Pontefice, impegnato in un viaggio istituzionale tra Madrid e Barcellona, ha fatto tappa anche nel mondo del calcio e ha scelto di visitare il museo dei Blancos. Ad accompagnarlo è stato Florentino Perez, appena confermato alla guida del club madrileno. Durante il percorso tra i trofei che hanno reso il Real una delle società più vincenti della storia, il presidente ha consegnato al Papa una maglia personalizzata con il numero 1 e il nome, nome anagrafico del Pontefice. Un gesto simbolico che ora si è trasformato in un'iniziativa commerciale. Secondo quanto riportato dall'agenzia EFE, il Real Madrid ha infatti deciso di mettere in vendita una versione speciale della propria divisa dedicata a Leone XIV.

CITTÀ DEL VATICANO, VATICANO - 8 MAGGIO: Il neoeletto Pontefice, Papa Leone XIV, viene visto per la prima volta dal balcone del Vaticano l'8 maggio 2025 nella Città del Vaticano. Una colonna di fumo bianco è stata vista sopra il Vaticano nelle prime ore di questa sera, mentre il Conclave dei Cardinali ha impiegato solo due giorni per eleggere il Cardinale Robert Francis Prevost, che sarà conosciuto come Papa Leone XIV, come 267° Sommo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco il Lunedì di Pasqua. (Foto di Christopher Furlong/Getty Images)

La maglia, proposta in edizione limitata, presenta il nome "Leon" e il numero XIV sulla schiena ed è acquistabile al prezzo di 195 euro. Come accade per le divise dei calciatori, è possibile completare il kit con pantaloncini e calzettoni ufficiali, rispettivamente venduti a 55 e 25 euro. Un prodotto unico, destinato sia ai collezionisti sia ai tifosi più appassionati. Alla base dell'iniziativa c'è anche il legame dichiarato dal Pontefice con il club spagnolo. "Sull’aereo che lo ha portato a Madrid da Roma, il Papa ha detto che tifa per il Real e questo per noi è motivo di orgoglio", aveva spiegato Florentino Perez prima dell'incontro. Una frase che ha contribuito a rendere ancora più speciale una visita destinata a entrare nella storia del club.

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