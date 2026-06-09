Leon Goretzka è uno dei calciatori più chiacchierati del momento, dato l'imminente addio al Bayern Monaco che chiude un'era fatta di successi, e che lo porta a giocare questo Mondiale da svincolato. Il centrocampista tedesco, oltre alle voci di calciomercato, sta però vivendo un periodo a dir poco particolare. Goretzka è letteralmente perseguitato da un uomo che lo segue ovunque solo per urlare a squarciagola il suo cognome. Sui social è infatti diventato virale il filmato della Nazionale tedesca, in ritiro negli Stati Uniti per i Mondiali 2026, che in procinto di salire sul pullman dall'hotel viene accompagnata proprio da questo possente urlo: "Goreeeeeetzkaaaaa!".

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Un anno e mezzo di urla e i video degli smartphone

Questa storia, nata originariamente come una sorta di bizzarroper il centrocampista, va avanti ormai da circa un, presentandosi regolarmente tra partite,e trasferte, sia col Bayern Monaco che con la. Il fenomeno si è espanso notevolmente sui, tanto che molti tifosi ormai tirano subito fuori losperando di riuscire a immortalare quelladal vivo per condividere il proprio video online. Il coro è diventato un vero e proprio trend sul web, manon è affatto entusiasta della situazione. L'ex centrocampista bavarese resta spesso, lasciando le risate solo ai suoi divertiti compagni di squadra.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 1 GIUGNO: Leon Goretzka della Germania in azione durante il media day e la sessione di allenamento della nazionale tedesca al DFB-Campus il 1° giugno 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'episodio a Winston-Salem e l'insofferenza del giocatore

o fã maluco do Goretzka tá perseguindo ele até na Copa do Mundo kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/5gULOJ3lyY — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 8, 2026

Il trend, ovviamente, non si è fermato in, ma ha attraversato l'oceano arrivando anche in. Durante la prima sessione di allenamento dellanella giornata di lunedì a Winston-Salem, al campus della Wake Forest University, si sono sentite di nuovo le inconfondibili. Il tedesco, che era in cerchio per il riscaldamento, ha tenuto lodavanti a sé e non ha reagito minimamente, se non tirandosi su i pantaloncini con espressione. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedescotrova ormai inquietante tutto questomediatico e, nonostante ledei colleghi, per lui la situazione è diventata decisamente stucchevole.

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