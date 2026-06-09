Il centrocampista tedesco Leon Goretzka è "perseguitato" da un tifoso che urla a squarciagola il suo nome ovunque. Il tormentone sbarca nel ritiro USA
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Leon Goretzka è uno dei calciatori più chiacchierati del momento, dato l'imminente addio al Bayern Monaco che chiude un'era fatta di successi, e che lo porta a giocare questo Mondiale da svincolato. Il centrocampista tedesco, oltre alle voci di calciomercato, sta però vivendo un periodo a dir poco particolare. Goretzka è letteralmente perseguitato da un uomo che lo segue ovunque solo per urlare a squarciagola il suo cognome. Sui social è infatti diventato virale il filmato della Nazionale tedesca, in ritiro negli Stati Uniti per i Mondiali 2026, che in procinto di salire sul pullman dall'hotel viene accompagnata proprio da questo possente urlo: "Goreeeeeetzkaaaaa!".
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Un anno e mezzo di urla e i video degli smartphoneQuesta storia, nata originariamente come una sorta di bizzarro omaggio per il centrocampista, va avanti ormai da circa un anno e mezzo, presentandosi regolarmente tra partite, allenamenti e trasferte, sia col Bayern Monaco che con la Nazionale. Il fenomeno si è espanso notevolmente sui social, tanto che molti tifosi ormai tirano subito fuori lo smartphone sperando di riuscire a immortalare quella voce dal vivo per condividere il proprio video online. Il coro è diventato un vero e proprio trend sul web, ma Goretzka non è affatto entusiasta della situazione. L'ex centrocampista bavarese resta spesso serio, lasciando le risate solo ai suoi divertiti compagni di squadra.
L'episodio a Winston-Salem e l'insofferenza del giocatoreIl trend, ovviamente, non si è fermato in Germania, ma ha attraversato l'oceano arrivando anche in America. Durante la prima sessione di allenamento della Germania nella giornata di lunedì a Winston-Salem, al campus della Wake Forest University, si sono sentite di nuovo le inconfondibili urla. Il tedesco, che era in cerchio per il riscaldamento, ha tenuto lo sguardo fisso davanti a sé e non ha reagito minimamente, se non tirandosi su i pantaloncini con espressione cupa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, Goretzka trova ormai inquietante tutto questo clamore mediatico e, nonostante le risate dei colleghi, per lui la situazione è diventata decisamente stucchevole.
o fã maluco do Goretzka tá perseguindo ele até na Copa do Mundo kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/5gULOJ3lyY— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 8, 2026
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