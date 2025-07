A pochi giorni dalla retrocessione in Ligue2 del Lione, l'attaccante 34enne ha firmato un contratto biennale con una nuova realtà del calcio saudita

Mattia Celio Redattore 2 luglio - 11:11

Un nuovo bomber si trasferisce nel ricco calcio dell'Arabia Saudita. Questa volta è il turno di Alexandre Lacazette. L'attaccante francese, rimasto svincolato dopo l'avventura con il Lione, è ufficialmente un nuovo giocatore del Neom, società neopromossa in Saudi Pro League grazie alla vittoria del campionato di seconda divisione. Per l'ormai ex OL un contratto biennale.

Ufficiale, Alexandre Lacazette nuovo giocatore del Neom: l'attaccante era svincolato — Una nuova sfida per Alexandre Lacazette. Il classe '91 ha appena concluso la sua avventura con il Lione come peggio non poteva andare. L'OL, come ricordiamo, è stato retrocesso in Ligue2. a seguito di irregolarità finanziare. Rimasto svincolato, il francese nelle ultime ore è sbarcato in Arabia Saudita per firmare con il Neom Sports Club, ambizioso progetto calcistico dell'Arabia Saudita. Per il bomber 34 enne un contratto biennale.

Per l'ex giocatore dell'OL si tratta di una sfida completamente nuova in un club praticamente appena nato. Il Neom, infatti, è stato fondato solo nel 2023 ed è reduce da due storiche promozioni consecutive: dalla terza serie fino alla massima divisione saudita. Inoltre, il club ha sede in una città che ancora non esiste. Può sembrare assurdo, eppure è così, perché sarà completata soltanto entro il 2039 nell'ambito del progetto supervisionato da PIF, il fondo sovrano.

Alexandre Lacazette, una carriera dedicata al Lione finita male — Alexandre Lacazette ha dedicato quasi tutta la sua carriera ad una squadra: il Lione. Nato nell'omonima città, il futuro bomber dei Ragazzini è cresciuto nelle giovanili dell'OL dove ha dimostrato fin da subito che sarebbe diventato un fenomeno. Le previsioni si sono rivelate giuste. Con i professionisti debutta il 5 maggio 2010 contro l'Auxerre mentre nel dicembre dello stesso anno fa il suo esordio in Champions League con l'Hapoel Tel Aviv in cui segna anche una rete nel 2-2 finale.

Nei successivi 7 anni, il giovane attaccante diventa un bomber insostituibile tanto che segna più di 20 reti per 4 stagioni consecutive: ben 37 nell'annata 2016-17. In quello stesso anno viene ceduto all'Arsenal per 53 milioni. Sotto la guida di Arsene Wenger, Lacazette continua a collezionare numeri di prestigio anche con la maglia dei Gunners ma con l'arrivo di Unai Emery viene più volte relegato in panchina. Ciò nonostante, nelle partite decisive si fa sempre trovare pronto. Conclude la sua avventura a Londra nel 2022 dopo 206 presenze e 72 reti totali.

L'estate dello stesso anno ritorna nella squadra dove è cresciuto e, neanche a dirlo, riprende a fare quello che gli viene meglio: realizzare valanghe di gol, ben 31 nella stagione del suo ritorno. Un ritorno, però, che si conclude appunto nel modo in cui Lacazette non si sarebbe mai aspettato. La crisi finanziaria degli ultimi mesi ha causato la retrocessione dell'OL in Ligue2. Un addio dopo 391 presenze e 201 reti (secondo marcatore della storia dell'OL) che doveva essere completamente diverso.