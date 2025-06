L'Olympique Lione è retrocesso a tavolino ma ha presentato ricorso per la decisione con la speranza di disputare la prossima Europa League

Il Lione, una delle squadre più titolate di Francia, è stata retrocessa a tavolino per gravi problemi finanziari nonostante l'accesso alla prossima Europa League. Oggi però, quando la Ligue 1, ha presentato il calendario della prossima stagione l'Olimpique Lyonnaise era presente. Nel calendario, infatti, era stata prevista per la prima giornata, il 16 e 17 agosto, la sfida tra Lione e Lens, costringendo la squadra francese a una mossa importante per salvaguardare il futuro tra campionato ed Europa.