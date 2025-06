Clamoroso in Francia: Lione retrocesso in Ligue 2 dalla DNCG

Per problemi amministrativi il Lione è stato retrocesso mentre il Reims viene ripescato in Ligue 1

È una vera e propria scossa di terremoto quella che ha colpito il calcio francese: l’Olympique Lione è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 dalla DNCG (Direzione Nazionale di Controllo di Gestione) , l’organo di vigilanza finanziaria del calcio transalpino. Nonostante gli sforzi del presidente John Textor per convincere la commissione durante l’udienza di martedì 24 giugno, l’ente ha confermato la misura restrittiva già prevista lo scorso novembre.

Tuttavia, la DNCG non si è lasciata convincere e ha confermato la retrocessione amministrativa del club del Rodano in seconda divisione, malgrado la qualificazione all’Europa League ottenuta con il sesto posto in campionato.

Nel caso in cui la retrocessione fosse confermata in appello, a trarne vantaggio potrebbe essere lo Stade de Reims. In base all’articolo 520 del regolamento LFP, in caso di esclusione di un club dalla Ligue 1, viene ripescata la squadra perdente dello spareggio salvezza. Ma questo a condizione che sia in regola sotto il profilo finanziario e disciplinare.