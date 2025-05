Il Presidente John Textor ha assicurato alcuni tifosi del Lione incontrati casualmente che la situazione, per quanto difficile, può ritenersi sotto controllo

Mattia Celio 12 maggio - 17:17

Il Lione sta vivendo la stagione più difficile degli ultimi anni. Oltre ai deludenti risultati sul campo (settimo posto in Ligue1 e fuori da Coppa di Francia ed Europa League), la squadra di Paulo Fonseca sta vivendo anche una complicatissima situazione economica che rischia di portare il club del Rodano all'esclusione dalle prossime coppe europee. Nelle ultime ore è intervenuto il presidente dell'OL John Textor che, in un casuale incontro con alcuni tifosi, ha rilasciato dichiarazioni sull'attuale situazione.

Crisi Lione, John Textor: "Non dovete essere preoccupati" — La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per conoscere il futuro del Lione. Nel frattempo, il presidente dell'OL, John Textor, è intervenuto nelle ultime ore per chiarire la situazione. Dopo il fischio finale della partita con il Monaco, persa 2-0, l'uomo di affari americano è uscito visibilmente sconsolato dallo stadio per la sconfitta e per il conseguente obiettivo sfumato di qualificarsi alle prossime coppe europee, la cui partecipazione avrebbe portato imponenti ricavi data la difficile situazione economica.

Tuttavia, il presidente del club non si è mostrato preoccupato. Come riporta RMC Sport, mentre usciva dall'impianto alcuni tifosi dell'OL si sarebbero avvicinati a lui sapere di più della delicata vicenda che da settimane tiene la tifoseria dei "ragazzini" con il fiato sul collo. Alla domanda di un sostenitore "Avete i soldi?", l'americano ha risposto: "Sì, non preoccupatevi, li abbiamo e li spenderemo. Smettete di leggere la stampa. Non dovete essere preoccupati". "Possiamo fidarci di voi?", ha aggiunto un altro tifoso. "Sì, potete. Ho speso 293 milioni di euro da quando ho acquistato il club, pensate che io lasci tutto perché loro (la DNCG, ndr) ci chiedono 50 milioni? Tutto va bene".

Parole che suonano come una piccola boccata di aria per i tifosi dell'OL che, tuttavia, restano sempre in attesa della risposta della UEFA ormai prossima. Il Lione si sta giocando una partita che va ben oltre la qualificazione alle coppe europee.