Lione a rischio retrocessione, Textor attacca Al-Khelaifi: “Influenza la Dncg”

Il Lione è a forte rischio retrocessione, il presidente Textor attacca Al-Khelaifi: "Influenza la Dncg"

Enrico Pecci Redattore 13 gennaio - 22:54

Il Lione, attualmente quinta forza della Ligue 1 2024-2025, rimane a forte rischio retrocessione. I debiti del club francese stanno mettendo a repentaglio la partecipazione al prossimo campionato, al punto che la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (Dncg) ne ha chiesto la retrocessione in Ligue 2. Il presidente John Textor è tornato a parlare ai microfoni di Rmc Sport dopo la recente decisione della commissione d'appello della Lega francese, che ha confermato il blocco sul mercato. Il numero uno dell'Ol attacca Al-Khelaifi ed il Paris Saint-Germain.

Lione, il presidente Textor: "Il Psg influenza la Lega e persino la Dncg" — Il patron dell'Olympique Lione non ha usato mezzi termini: "Conoscevo la situazione, ma non conoscevo veramente la protezione istituzionale di cui gode ed il potere di una certa persona su organismi come l'Eca e la Uefa. A luglio ero completamente scioccato perché si parlava di diritti televisivi e il presidente della Lega, che avrebbe dovuto condurre i dibattiti, non ha detto quasi nulla... È stato Nasser (Al-Khelaifi) a guidare i dibattiti, mentre non avrebbe dovuto nemmeno essere presente, visto che è a capo di un canale televisivo direttamente coinvolto nei dibattiti".

Textor ha poi proseguito: "Se c’era una voce discordante, Nasser Al-Khelaifi "abbaiava" a quella persona. C'era anche molta intimidazione. Il presidente della Lega si è seduto senza dire niente, come un cagnolino. Il campionato è piuttosto pazzesco dominato da quest'uomo. E non ne ero consapevole. L'influenza del Psg sulla Lega e persino sul Dncg è qualcosa che merita uno sguardo più attento. Questo sicuramente farà arrabbiare il grande capo del Dncg, ma c'è una forma di scorrettezza, il Dncg deve stare particolarmente attento a mantenere la sua indipendenza dalla Lega. Penso addirittura che il Dncg non dovrebbe essere gestito dalla Lega. Ad esempio, gli indirizzi email delle persone del Dncg sono ospitati dalla Lega".

Il numero uno dell'Ol accusa direttamente Al-Khelaifi: "Sai che se non avessi le prove non mi permetterei di dire cose così assurde. Quello che sto dicendo è che alcune decisioni sono state prese prima ancora che varcassimo la porta del Dncg. Abbiamo un modello economico molto complesso. Per spiegarlo, abbiamo realizzato un diagramma per mostrare come potremmo ridurre le nostre spese. Nel corso dell'anno ridurremo rapidamente le buste paga di 50 milioni. Entro la fine dell’anno saremo in profitto come club. Non siamo Bordeaux o Montpellier. Siamo sulla strada della redditività pur ottenendo solidi risultati sportivi. Mentre mi viene spiegato perché le decisioni sono state prese prima ancora che io facessi la mia presentazione. Perché decidiamo di regolare le finanze, di metterci sotto controllo? Perché rischiamo la retrocessione? Abbiamo messo in questo club soldi che altri club non possono mettere. Disponiamo di risorse che possiamo attivare e siamo redditizi. Allora perché minacciarci di retrocessione? Perché prendere decisioni prima di sentirci e perché far trapelare tutto ai giornalisti?".

Textor annuncia: "Non venderò giocatori al Paris Saint-Germain" — Sul modello economico-finanziario del suo Lione: "Non penso che il Lione dovrebbe seguire il modello di vendere i suoi migliori giocatori al Psg. Questo non è un modello per un campionato competitivo. In altri campionati non funziona effettuare trasferimenti con i tuoi più grandi concorrenti. Questo non fa parte del nostro piano aziendale".

Cherki e Fofana destinati a lasciare subito l'Ol? Textor è piuttosto netto: "Ragazzi, posso dirvi una cosa? Questa è una stronzata! Hai visto i titoli "il Lione è nei guai" e hai creato la deduzione che tutti sono in vendita. Ma chi ha detto che tutti sono in vendita? Parlo della stampa in generale. Il nostro piano è sempre stato lo stesso. Vendere i giocatori che avevamo programmato di vendere prima degli annunci Dncg. Quando dici "tutti sono in vendita", lascia che ti spieghi come funziona una società di calcio. Quando un club decide di vendere un giocatore, lo mette sul mercato per toglierlo dalla rosa, ma allo stesso tempo altri club lo contattano per acquistare giocatori che non vuole vendere. Quindi queste sono offerte che dobbiamo considerare, ci pensiamo e sì, forse alla fine venderò un giocatore che non volevo vendere. Leggo ovunque che tutti sono in vendita. Alcuni club in Turchia mi contattano con offerte offensive per i miei migliori giocatori perché pensano che siamo disperati. È stato detto loro di uscire. Tutto questo per dire che non è così. Tutta la mia squadra non è in vendita".

E se il Psg piombasse su Cherki o Fofana? Il presidente del club francese non ha dubbi: "Glieli venderei oggi? No, assolutamente no. Non voglio vendere un giocatore di questa qualità a Nasser finché non ci stringeremo la mano, non condivideremo una birra e non decideremo insieme di aiutare il campionato francese. È ovvio, il mio rapporto con Nasser non è più quello di prima, ma gli uomini restano uomini, si può andare avanti. Ma per ora no, non gli venderò nessuno".

Visualizza questo post su Instagram