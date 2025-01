PSG, Luis Enrique post vittoria contro il Monaco: “Felici di iniziare il 2025 così”

Il commento soddisfatto di Luis Enrique dopo la vittoria della Supercoppa di Francia conquistata grazie al gol di Ousmane Dembélé

Nancy Gonzalez Ruiz 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 23:14)

Il Paris Saint-Germain ha iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa di Francia con una vittoria per 1-0 contro il Monaco a Doha, grazie al gol decisivo di Ousmane Dembélé allo scadere. Un successo che ha soddisfatto profondamente il tecnico Luis Enrique, il quale ha analizzato la prestazione della squadra e l’importanza di questo risultato.

Una vittoria meritata contro un avversario ostico MONACO, GERMANIA - 26 NOVEMBRE: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain lascia il campo dopo aver ricevuto un cartellino rosso durante la partita della Fase MD5 della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco di Baviera il 26 novembre 2024 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images) L’allenatore spagnolo ha elogiato la qualità della partita e la difficoltà di affrontare un avversario come il Monaco: «È stata una grande partita, con due squadre che giocano un buon calcio», ha dichiarato Luis Enrique in conferenza stampa. Il tecnico francese ha poi sottolineato il valore di questa vittoria: "Il risultato è meritato e riflette la nostra dominazione, contro una delle migliori squadre in Francia e in Europa. Abbiamo giocato una buona finale ed è un titolo importante per il PSG".

Un inizio di anno speciale Luis Enrique non ha nascosto l’entusiasmo per il primo trofeo del 2025, evidenziando l’emozione di giocare la finale in Qatar, paese del proprietario del club, il fondo QSI: "È stato molto speciale giocare questa finale qui a Doha, in Qatar, su questo campo; siamo molto felici di iniziare il 2025 in questo modo".

Focus sulle sfide future Nonostante la gioia per il titolo, l’allenatore parigino ha già lo sguardo rivolto al calendario intenso che attende il PSG: "Abbiamo giocato una buona finale ed è un titolo importante per il PSG, all'inizio di un calendario molto intenso". La squadra francese sarà impegnata prima nelle sfide di campionato contro St. Etienne e Lens, poi nelle due cruciali sfide di Champions League, contro il Manchester City il 22 gennaio e contro lo Stoccarda il 29 gennaio, per evitare una storica eliminazione dalla competizione.