PSG, Luis Enrique pre-Monaco: “Partita attraente con un trofeo da vincere!”

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, è intervenuto in una storica conferenza stampa in diretta a bordo dell'aereo in direzione Qatar, per presentare la finale del Trophées des Champions contro il Monaco

Sergio Pace Redattore 3 gennaio 2025 (modifica il 3 gennaio 2025 | 14:35)

Primo trofeo dell'anno in palio in Francia. Paris Saint-Germain e Monaco si contenderanno il Trophée des Champions nella finale di Doha (Qatar), in programma domenica 5 gennaio alle 17:30 ore italiane. Il team parigino, vincitore della Ligue 1 e della coppa nazionale la scorsa stagione, sfiderà dunque la formazione del Principato di Monaco, arrivata seconda nello scorso campionato.

In occasione della storica conferenza stampa organizzata dal Paris Saint-Germain in diretta a bordo della Qatar Airways, in viaggio verso il Qatar, è intervenuto il tecnico della formazione parigina, Luis Enrique. L'ex allenatore del Barcellona, tra le altre, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito alla sfida contro il Monaco e all'attuale finestra invernale di mercato.

Queste le parole di Luis Enrique: "Il calcio è un po' speciale. Perché abbiamo trascorso una pausa e stiamo iniziando il nuovo anno con le stesse ambizioni. Abbiamo un sacco di grandi eventi davanti a noi. A partire dal Trophée des Champions contro il Monaco, non vediamo l'ora di arrivare lì e dare il via alla seconda metà della stagione.

Il mercato? Come sapete, la finestra di trasferimento funziona così. Siamo sempre aperti all’idea di rinforzare la squadra ma oggi, dopo aver visto allenarsi i miei giocatori, mi rendo conto di quanto sono fortunato a essere l'allenatore di un club con questa qualità, ambizione e livello di giocatori. Per me è un piacere. Certo, se riusciremo a rinforzare la squadra, lo faremo, ma è un compito molto difficile, soprattutto in questa fase del mercato. I migliori giocatori non sono disponibili. Già è complicato in estate, ma ora lo è ancora di più. Vogliamo sempre migliorarci, ma restiamo sereni, consapevoli della crescita della squadra e del club. Credo che continueremo a migliorare le nostre prestazioni, che sono già a un livello molto alto".

Verso Paris Saint-Germain-Monaco, le parole in conferenza stampa di Luis Enrique — Prosegue Luis Enrique: "La tecnologia è molto presente nelle nostre vite e nella nostra professione. È vero che mi piacciono le cose nuove. Quello che stiamo facendo oggi, questa conferenza stampa sull'aereo, è completamente innovativo. E penso che sia impressionante ciò che il club è stato in grado di fare con Qatar Airways. Siamo sempre molto interessati a ciò che c'è di nuovo in termini di tecnologia".

L'allenatore del Paris Saint-Germain ha poi aggiunto altre considerazioni sulla finale del Trophées des Champions contro il Monaco a Doha: "Siamo molto fortunati di poter andare a Doha, è un'opportunità per rafforzare il gruppo, per continuare a lavorare sodo. Si tratta di qualcosa che vogliamo mettere a frutto per tutta la squadra. Giocheremo questa partita come se fosse in casa, perché siamo in casa. È una partita attraente, con un trofeo da vincere. È un evento molto atteso". Infine, sul calendario: "È fantastico poter giocare così tante partite! Significa che siamo ancora in corsa in tutte le competizioni e abbiamo ancora molto da giocare".

Verso Paris Saint-Germain-Monaco, parola a Marquinhos — Nel corso della storica conferenza stampa a bordo dell'aereo Qatar Airways in direzione Doha, oltre al tecnico Luis Enrique ha preso la parola anche il difensore e capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos. Queste le sue dichiarazioni: "La prima metà della stagione è stata importante, ci sono stati tanti progressi. La seconda metà della stagione sarà davvero intensa. Siamo molto motivati ​​ad affrontare questa seconda parte della stagione, che inizia con questa importante partita contro il Monaco. Il Trophée des Champions è un trofeo che vogliamo vincere".

Prosegue il capitano del Paris Saint-Germain sulla finale contro il Monaco di Adolf Hutter: "Sappiamo che sarà una partita dura, lo è sempre contro di loro. Il Monaco è una squadra molto buona. Lo abbiamo visto nella nostra ultima partita contro di loro, non hanno paura, pressano e si riversano in avanti. Non vediamo l'ora di giocare questa partita e fare tutto il possibile per vincere il trofeo. I Qatar Tours? Uniscono sempre tutti, lo staff, i giocatori e l'intero gruppo. Trascorriamo molto tempo insieme, il che può solo essere utile per il gruppo. Il fatto che dobbiamo andare a vincere un titolo ci motiva enormemente".