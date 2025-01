Paris Saint Germain e Monaco si sfidano domenica a Doha nella finale di Supercoppa francese: dove si potrà vedere la partita?

Luca Paesano Redattore 1 gennaio - 19:59

Domenica 5 gennaio si giocherà l’attesissima sfida di Supercoppa francese. A scontrarsi per il titolo a Doha saranno il Paris Saint Germain, reduce dalla doppietta con coppa e campionato, e il Monaco, che si è guadagnato un posto nella finalissima grazie al piazzamento in seconda posizione in Ligue 1.

Paris Saint Germain e Monaco a Doha per il titolo — Entrambe le formazioni sono reduci dal passaggio del turno in Coppa di Francia nell’ultima gara del 2024. Successo con il brivido per il Paris Saint Germain, che ha avuto bisogno dei calci di rigore per superare il Lens. Serata decisamente più serena, invece, per il Monaco, che ha battuto con un largo 4-1 l’Union Saint Jean.

Le due squadre si incrociano nuovamente dopo lo scontro di campionato del 18 dicembre, anticipo della sedicesima giornata che le altre squadre di Ligue 1 disputeranno proprio in questo weekend. Allo Stade Louis II, i parigini si sono imposti con uno spettacolare e divertente 4-2, allungando ancor di più il margine in vetta alla classifica.

Dove vedere la Supercoppa francese tra Paris Saint Germain e Monaco — La super sfida tra Paris Saint Germain e Monaco è in programma per domenica 5 gennaio alle ore 17:30 (ora italiana) allo Stadio 974 di Doha. Nonostante il grande fascino del match, la finalissima non sarà visibile in Italia poiché nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere la Supercoppa francese.