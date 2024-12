"Vinicius al PSG, ha già firmato!", ma è solamente uno scherzo per El Dia de los Inocentes. La fake news di Mundo Deportivo.

Luca Paesano Redattore 28 dicembre 2024 (modifica il 28 dicembre 2024 | 13:31)

Arriva da Mundo Deportivo una clamorosa bomba di mercato che potrebbe sconvolgere gli equilibri del calcio mondiale e che riguarda Vinicius Junior. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola, la stella del Real Madrid avrebbe già definito il suo addio nella prossima stagione e avrebbe addirittura già firmato ieri un pre-contratto di 10 stagioni con la sua prossima squadra: il Paris Saint Germain.

Una notizia che ha mandato letteralmente in tilt il mondo del calcio ed ha fatto immediatamente partire un enorme tam tam tra giornalisti e tifosi. Peccato, però, che si tratti semplicemente di un banale “pesce d’aprile”, che per tradizione, in Spagna, si celebra proprio il 28 dicembre.

Vinicius-PSG, la clamorosa bufala dalla Spagna — Ha fatto il giro del mondo in maniera incredibilmente rapida la bomba lanciata da uno dei più autorevoli quotidiani spagnoli. Secondo quanto lanciato in esclusiva mondiale da Mundo Deportivo, il tutto era avvenuto nelle ultimissime ore. Il calciatore brasiliano aveva finalmente ceduto alle lusinghe del club parigino e aveva approfittato delle vacanze natalizie per prendere un volo privato in direzione Cina, messo a disposizione da Figo, dove a Wuhan si era incontrato con una delegazione del PSG.

Nel racconto si spiegava che Vinicius era stata una volontà diretta dello stesso Al Khelaifi, in una sorta di pareggio di ciò che era stato il trasferimento di Mbappé ai blancos nella passata stagione. Il presidente del club era voluto scendere in campo in prima persona per provare a dare un colpo netto al calcio mondiale e portare, forse e finalmente, i francesi in cima all’Europa. Una storia sicuramente realistica e convincente, se non fosse stata tutta una montatura legata ad una tradizione che, chiaramente, quasi nessuno nel resto del mondo conosce.

Mundo Deportivo era andato talmente avanti con l'immaginazione da rivelare ancora ulteriori assurdi dettagli. Come il numero di maglia del brasiliano, che avrebbe scelto il 77 in modo da non indossare il 7 che era proprio di Kylian Mbappé. O ancora sulla presentazione super sfarzosa e che sarebbe avvenuta lungo la Senna, a bordo di un lussuoso yacht con tetto scoperto. Sulla falsa riga, in sostanza, delle parate di apertura già viste per le Olimpiadi.

Vinicius al PSG e... l'assist di Neymar — Sempre stando a quanto fantasticato il quotidiano spagnolo, un ruolo cruciale nelle trattative lo avrebbe giocato anche Neymar, grande amico e idolo di Vinicius, nonché grande ex proprio del Paris Saint Germain. Il calciatore dell'Al-Hilal si sarebbe mosso in prima persona per fare da intermediario all'operazione, anche in segno di riconoscenza verso il suo ex club.

Vinicius al PSG, il pesce d'aprile di Mundo Deportivo — La notizia era circolata rapidissima e non poteva essere altrimenti per una bomba del genere. In Spagna si celebra infatti quest'oggi, il 28 dicembre, El Dia de los Inocentes, che la tradizione fa coincidere con il giorno di quello che in Italia chiameremmo "pesce d'aprile". Proprio come vale per la nostra usanza, anche nella penisola iberica tra i media spopolano burle e fake news. Ed è chiaro che, soprattutto nel momento in cui è uno dei più autorevoli giornali a lanciare l'esca, la pescata può diventare di pescata mondiale. Proprio come in questo caso, con i portali stranieri che, non sospettando dell'inverosimile ricostruzione, hanno ripreso senza indugio la notizia.