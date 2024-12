Ronaldo celebra Vinicius dopo la vittoria del "The Best Fifa 2024" come miglior giocatore dell'anno. Le parole del brasiliano

La rivincita di Vinicius. Dopo la grande delusione per il Pallone d'Oro, la stella del Real Madrid è stata incoronata come miglior giocatore dell'anno: il brasiliano è il The Best Fifa 2024. Stavolta a trionfare è stato l'esterno dei Blancos che questa sera si giocherà un altro trofeo nella finalissima di Coppa Intercontinentale contro il Pachuca. Anche Ronaldo ha celebrato il suo connazionale.

Ronaldo a Vinicius: "Il più forte del mondo è brasiliano è nero" — Parole forti della leggenda brasiliana che ha diffuso un lungo messaggio attraverso i propri canali social: "E a proposito di riacquistare rispetto per il calcio brasiliano, guardalo lì. Massimo rispetto! Sono passati 16 anni dall'ultima volta che il trofeo di miglior giocatore del mondo è arrivato in Brasile. Ora è meritatamente nelle mani di Vini, significa molto di più del suo ruolo decisivo nelle partite e dei numeri straordinari della stagione 2023-2024. Per il premio basterebbe il tuo talento, ma il tuo potere va ben oltre il campo".

"Parliamo di uno dei giocatori più preziosi di oggi, vittima di razzismo televisivo spesso inconcepibile. - ha affermato l'ex Inter - Quanti Vinicius nell'anonimato sono rappresentati da lui? Quante vittime sparse ovunque? Simbolo di resistenza e resilienza, oggi Vini guida anche la lotta antirazzista nel calcio mondiale, in cui l'impunità è tanta quanto gli attacchi. E non sono meno razzisti quelli che stanno zitti. L'omissione - soprattutto da parte di autorità che hanno il potere legale di affrontare e punire tali pratiche - rafforza ulteriormente la cultura della cancellazione e del mancato rispetto dei neri".

Ronaldo conclude il messaggio con un messaggio altrettante forte: "Hanno cercato di cancellarti, amico mio. E tu hai dato un ballo. Il miglior giocatore del mondo è brasiliano e nero!". Immediato il commento social di Vinicius: "Sei il nostro idolo. Grazie per tante gioie e consigli".

Real Madrid, Vinicius punge: "Hanno provato e cercano ancora di screditarmi e sminuirmi" — Lo stesso Vinicius ha poi diffuso il suo messaggio social: "Veni, vidi, vici. Oggi scrivo a quel ragazzo che ha visto tanti idoli sollevare questo trofeo... è arrivata la sua ora. O meglio, è arrivata la mia ora. È il momento di dire... sì, sono il miglior giocatore del mondo e ho lottato duramente per questo".

"Hanno provato e cercano ancora di screditarmi, di sminuirmi. - ha scritto l'asso brasiliano - Nessuno mi dirà per chi dovrei lottare, come dovrei comportarmi. Quando ero a São Gonçalo, il sistema non si preoccupava di me e ne sono stato quasi inghiottito. Ho vinto per me, per la mia famiglia, trovando tanto supporto lungo il percorso: Flamengo, Real Madrid, Nazionale brasiliana, centinaia di compagni di squadra nel corso degli anni... le persone che mi accompagnano quotidianamente, coloro che mi ammirano. Sono il miglior giocatore del mondo". Vinicius festeggia così il The Best Fifa 2024.