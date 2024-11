Real Madrid, punito un minorenne per insulti razzisti a Vinicius Jr

La Liga prosegue la sua battaglia contro il razzismo , un fenomeno che purtroppo continua a manifestarsi negli stadi spagnoli. Ai vari provvedimenti che si sono succeduti nelle scorse settimane, in ultimo per gli episodi avvenuti nel Clàsico , se ne aggiunge ora uno nei confronti di un minorenne. Un ragazzo è stato multato, daspato e assegnato ad attività socio-educative dopo insulti razzisti a Vinicius Jr .

Secondo quanto comunicato dal Real Madrid, il giovane autore degli insulti ha inviato una lettera di scuse al calciatore brasiliano, esprimendo rammarico per il suo comportamento. In seguito all'accordo extragiudiziale raggiunto sotto la giurisdizione minorile, il minore si è impegnato ad accettare le attività socio-educative richieste dalla Procura per i Minori e a rispettare un divieto di accesso agli stadi per un anno. A questi provvedimenti si aggiunge una sanzione pecuniaria, inflitta dalla Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport.