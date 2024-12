Bellingham controcorrente sul calendario: "Troppe partite? Al Real Madrid è così e va bene. Ci riposiamo in estate"

Enrico Pecci Redattore 17 dicembre - 23:34

Un altro trofeo in palio per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Coppa Intercontinentale contro il Pachuca. Dal Qatar, sede della competizione, Jude Bellingham ha parlato al fianco del tecnico italiano.

Bellingham a sorpresa: "Il calendario? Al Real Madrid va bene così, ci si riposa in estate" — Il fuoriclasse inglese va controcorrente sulle troppe partite in calendario: "Dipende tutto dal numero di partite che facciamo a settimana. Vediamo se abbiamo bisogno di più riposo, più minuti... Le partite si accumulano e causano molta fatica, finiscono per incidere sul corpo. Se si vogliono vincere titoli, però, bisogna per forza giocare tante partite. Mi sono riposato bene durante l'estate, ma ora è quello che è, una partita ogni tre giorni. Va bene così".

Sulla possibilità di vincere un altro trofeo: "Non posso promettere nulla in termini di titoli, ma daremo il massimo. Avremo un rivale solido, ma speriamo possiamo dare una gioia ai nostri tifosi. Non importa se siamo in campionato o in Champions, spero che siano orgogliosi di noi". Infine, sulla sua leadership Bellingham ha dichiarato: "Credo che ci siano molti leader nello spogliatoio. Non andrei oltre, ci sono molti giocatori. L’importante è che ci rispettiamo tutti e possiamo delegare responsabilità perché ci fidiamo molto gli uni degli altri".

Real Madrid, Ancelotti: "Voglio continuare a vincere trofei qui" — Nella conferenza della vigilia ha rilasciato parole importanti anche Ancelotti: "Io l’allenatore con più titoli della storia del Real Madrid? È qualcosa di importante anche per me, ottenere tanto successo con questo club. Penso di aver fatto un buon lavoro e voglio continuare a farlo".

In casa Blancos tengono banco le condizioni di Mbappé: "La situazione di Kylian è semplice, si è allenato ieri e ha avuto buone sensazioni. Oggi sarà importante vedere come si sente, dovrà valutare le sue sensazioni. Se sta bene, giocherà, ma se c’è un minimo rischio, non lo farà. Le sensazioni di ieri sono state molto buone e siamo ottimisti". È tutto pronto per la finalissima di Coppa Intercontinentale.