Sergio Pace Redattore 27 novembre - 20:40

Liverpool-Real Madrid ad Anfield è sicuramente il match di cartello di questa serata di Champions League, remake delle finali 2018 e 2022. In vista dell'attesissima sfida contro i Reds ha parlato così uno degli assi del Real Madrid di Carlo Ancelotti, Jude Bellingham: "Il Liverpool è primo sia in Premier League sia in Champions, è davvero una buona squadra. Loro hanno alzato il loro livello e per noi domani sarà sicuramente un ottimo test. Nello spogliatoio c'è grande fiducia e io credo in questo gruppo. Non ho dubbi sul fatto che ogni giocatore che scenderà in campo potrà incidere sul match".

Bellingham poteva vestire la maglia del Liverpool, il suo trasferimento dai media era dato vicino. Lo stesso giocatore, però, ha smentito queste vecchie voci: "La mia firma per il Liverpool non era così vicina come dicevano i media. Forse hanno ingannato un po' la gente in questo senso. Quando il Madrid ha bussato alla mia porta ho sentito che era il club perfetto per me. Sono molto felice qui a Madrid. Penso che nei prossimi 10 o 15 anni vestirò di blanco".

Verso Liverpool-Real Madrid, le parole di Bellingham — Bellingham ha poi espresso la sua opinione sul cambio di ruolo avvenuto quest'anno, da trequartista a mezzala: "È stato un cambio come un altro. Quando ci sono nuovi acquisti cambiano le dinamiche di gioco, ma ho sempre dimostrato di poter giocare in più ruoli e non mi sento condizionato da questo tipo di cose.

Con il numero 10 sono più felice? Parlo tutti i giorni con Ancelotti e ho un ottimo rapporto con lui. Mi sono sacrificato, per aiutare la squadra come del resto gli altri compagni. Non ho segnato tanto, ma ho contribuito a far segnare. Siamo una squadra con tanti giocatori versatili. So dove mi sento più a mio agio, ma ho la responsabilità di massimizzare la mia prestazione in qualsiasi posizione".