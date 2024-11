Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta tv e in streaming gratis, match valido per la quinta giornata di Champions League.

Gennaro Dimonte 27 novembre 2024 (modifica il 27 novembre 2024 | 10:13)

Serata di grandi match in Champions League. La quinta giornata propone una sfida bellissima tra due squadre perennemente protagoniste in questa competizione. Ad Anfield, mercoledì 27 novembre alle 21:00, si sfideranno Liverpool e Real Madrid. I primi per continuare a comandare la classifica, dove attualmente c'è l'Inter, i secondi per rimontare da una posizione in cui si disputerebbero i playoff.

Qui Real Madrid — Se per quanto riguarda il campionato, oltre alla sconfitta contro il Barcellona, non ci sono punti negativi lo stesso non si può dire in Champions League per i madrileni. I ragazzi allenati da Carlo Ancelotti provengono da due sconfitte consecutive contro il Milan in casa e a Lille. Sei i punti conquistati in quattro giornate e momentaneo ventunesimo posto nel girone unico. Pesano le assenze di Vinicius Jr., Rodrygo, Militao, Carvajal e Alaba per infortunio.

Qui Liverpool — Reds in grandissima forma in questa stagione e tra i candidati principali per vincere tutto. Zero sconfitte, un solo gol subito, dieci reti fatte e punteggio pieno in Champions League per i ragazzi di Arne Slot. Ruolino di marcia da squadra vera anche in Premier League con 31 punti conquistati in dodici giornate e otto lunghezze di vantaggio da un Manchester City in piena crisi. Non ci saranno Alisson, Federico Chiesa e Diogo Jota per problemi muscolari.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta tv e in streaming gratis — LIVERPOOL-REAL MADRID IN TV - Grandi notizie per gli appassionati italiani per questo match, in programma ad Anfield mercoledì 27 novembre alle 21:00. Sarà possibile guardare la sfida in chiaro su TV8, canale 8 del Digitale Terrestre. Per gli abbonati di Sky Sport verrà garantita la diretta tv e in streaming su Sky Go da Tablet, Mobile e Pc. Anche Now Tv trasmetterà la sfida per chi ha sottoscritto l'abbonamento.