De Bruyne: “Potrebbe essere il mio ultimo anno al Manchester City”

Manchester City, per De Bruyne potrebbe essere l'ultimo anno con la maglia dei Citizens, al momento non sarebbe stata intavolata nessuna trattativa da parte della dirigenza degli Sky Blues per il rinnovo di contratto del belga

Vincenzo Bellino Redattore 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 15:24)

Non è un periodo semplice per il Manchester City, reduce da cinque sconfitte consecutive tra Premier League, Carabao Cup e Champions League. Ad aggiungere ulteriori preoccupazioni ai Citizens ci ha pensato Kevin De Bruyne, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Feyenoord.

De Bruyne: "Rinnovo? Nessuna trattativa..." — Il contratto di Kevin De Bruyne andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, ma come sottolineato dal calciatore belga, al momento non sarebbe stata ancora intavolata alcuna trattativa per il prolungamento: "Onestamente non so quale sarà il mio futuro. All'inizio della stagione sapevo che ci sarebbero stati dei colloqui, ma poi mi sono infortunato a Brentford. Doveva trattarsi di un paio di giorni e invece sono stato fermo otto o nove settimane. Ho rimandato tutto, ma non sono troppo preoccupato, sto bene, sono felice, voglio solo giocare a calcio, per il futuro c'è tempo".

"Potrebbe essere il mio ultimo anno al Manchester City" — Riguardo ad un possibile addio al Manchester City, De Bruyne non ha utilizzato troppi giri di parole: "Se non ci saranno trattative, sarà il mio ultimo anno nel club, ma non lo so. Ho avuto una conversazione in estate, ma poi ho avuto l'infortunio e non ero nello stato d'animo giusto per parlarne. Ho bisogno di tornare in campo e di essere di nuovo me stesso. Non c'è fretta, non mi sento a disagio, non sono preoccupato".

Il ruolo di Guardiola nel rinnovo di De Bruyne: "Il rinnovo di Guardiola potrebbe aiutare. Forse sarebbe utile avere una conversazione con Pep per parlare del mio futuro. C'è intesa, so come lavora”.