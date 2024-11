Pioggia di elogi in conferenza stampa da parte di Arne Slot per il suo collega Pep Guardiola, fresco di rinnovo con il City.

"Questa è una buona notizia per il City, prima di tutto, ma è anche una buona notizia per il campionato perché penso che tutti vogliano avere i migliori allenatori possibili qui e i migliori giocatori qui. Lui è sicuramente uno dei migliori allenatori, se non il miglior allenatore del campionato. Se guardi cosa ha fatto negli ultimi anni, quattro volte campione di fila , è giusto dire che è forse il miglior allenatore della Premier.

Quindi, questa è una buona cosa, ma d'altra parte hanno così tanti giocatori di qualità che se avesse fatto la scelta di lasciare il club non mi sarei aspettato che sarebbero finiti in fondo alla classifica la prossima stagione. Sì, è una cosa positiva per i tifosi del City e interessante per noi come allenatori continuare ad affrontare uno dei migliori allenatori che il calcio abbia mai avuto".