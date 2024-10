Liverpool, Klopp chi? Slot da record: 10 vittorie nelle prime 11 partite

Inizio da sogno per Arne Slot sulla panchina del Liverpool: 10 vittorie nelle prime 11 partite disputate per l'ex allenatore del Feyenoord

La stagione 2024-2025 del Liverpool è iniziata sotto i migliori auspici. I Reds, che al termine dello scorso campionato, avevano salutato Jurgen Klopp, non sembrerebbero aver sofferto minimamente l'addio del condottiero tedesco. Il nuovo allenatore Arne Slot ha inaugurato il suo esordio sulla nuova panchina con 10 vittorie nelle prime 11 uscite stagionali. Una sola sconfitta (0-1 contro il Nottingham Forest) che però non ha impedito a Salah e compagni di conquistare, seppur temporaneamente, la vetta della classifica in Premier League.