Tah piace proprio a tutti: il Liverpool si inserisce per superare il Barcellona

Jonathan Tah, con il cartellino in scadenza a giugno del 2025, è monitorato da diversi club europei: piace tanto al Barcellona ma occhio al Liverpool.

Alessia Gentile 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 19:17)

Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, fa gola a mezza Europa dal momento che al termine di questa stagione lascerà il suo attuale club a parametro zero. Ha deciso di non rinnovare con la squadra tedesca e sta per questo motivo stuzzicando l'attenzione di diverse big europee: anche Inter e Juventus stanno prendendo in considerazione il suo profilo ma più di tutte sembra esserci il Barcellona e, dalle ultime ore, anche il Liverpool.

Tah piace (anche) al Liverpool — Sport.es ha confermato quanto riferito dai media inglesi, ovvero che Jonathan Tah non piace solamente al Barcellona ma anche al Liverpool che ora starebbe studiando il piano per inserirsi e per battere tutte le dirette concorrenti sul tempo. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro eppure a giugno del 2025 sarà svincolato, tranne se qualche club non affonderà già a gennaio.

I numeri che lo riguardano hanno attirato su di lui le luci dei riflettori: si tratta di un difensore che è forte nei duelli aerei, con l'altezza di 195 cm che senza dubbio aiuta, ma che è anche molto veloce; basti pensare che nella scorsa stagione in Bundesliga correndo a 35,81 chilometri all’ora è stato il sesto giocatore più veloce. Non stupisce allora che il club inglese stia seriamente pensando a come affondare il colpo.