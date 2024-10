Il gol di Vogliacco contro l’Inter diventa un tatuaggio: le foto lo testimoniano

Vogliacco è stato protagonista della prima giornata in Serie A per aver segnato il suo primo gol nel campionato italiano contro l'Inter: il fratello ha così deciso di tatuarsi l'azione su tutta la schiena.

Alessandro Vogliacco ha segnato il suo primo gol in Serie A contro l' Inter alla prima giornata di questa nuova stagione 2024/25 e quell'immagine è diventata da pochissime ore un grande tatuaggio. Il fratello del calciatore ha voluto infatti celebrare con un gesto indelebile l'impresa del difensore del Genoa. Le foto hanno colpito i tifosi del club ligure e in generale gli appassionati di tutta la Serie A.

Vogliacco e il gol contro i Campioni d'Italia tatuato sulla schiena del fratello

Il primo gol in Serie A non si scorda mai, è proprio il caso di dirlo. In questo caso a ricordarlo per sempre sarà sì Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa con un passato nelle giovanili della Juventus fino all'U23, ma anche tutta la sua famiglia visto che sui social sta circolando la foto del tatuaggio che il fratello ha voluto fare in suo onore. Impresso sulla pelle c'è l'immagine del gol segnato dal calciatore contro l'Inter alla prima di campionato. "La dedica di Ivan Vogliacco al fratello Alex. Un goal che racchiude tanto, l’amore tra fratelli ed il sogno realizzato", si legge sul post pubblicato su 'Instagram'.