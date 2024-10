Inzaghi: “Roma difficile, servirà una grande Inter. Porterò Berenbruch…”

L'Inter domani sera alle ore 20:45 affronterà la Roma di Juric, e con l'occasione, ha parlato alla vigilia del big match Simone Inzaghi: queste le sue parole ai canali ufficiali del club.

Alessia Gentile 19 ottobre - 16:56

Simone Inzaghi ha quindi parlato della gara che attende i suoi domani sera, alle ore 20:45, all'Olimpico contro la Roma di Ivan Juric: per l'Inter non sarà una trasferta semplice e il tecnico nerazzurro ha voluto sottolineare proprio questo aspetto delicato e non è finita qui perché ha inoltre parlato anche delle condizioni di Zielinski e di Asllani e ha rivelato che tra i convocati verrà portato anche il giovane Thomas Berenbruch della Primavera.

Roma-Inter, parla Inzaghi — Ai canali ufficiali dell'Inter, Inzaghi ha riferito: "Senz’altro la sosta non ci deve influenzare. Sappiamo che venivamo da tre vittorie. Dobbiamo continuare il nostro percorso. I ragazzi sono rientrati bene, qualcuno con qualche problemino. Però in questi giorni abbiamo lavorato bene e sappiamo che ricominciamo con una partita molto difficile all’Olimpico contro la Roma. Sappiamo che tipo di avversari andremo a incontrare. Juric sta portando la sua filosofia alla squadra e noi dovremo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in possesso, sia in non possesso".

Su Asllani e Zieliski: "Qualcuno come Lautaro Martinez e Taremi hanno fatto voli lunghi. I ragazzi sono rientrati abbastanza bene a parte Zielinski che non ci sarà. Asllani ha avuto ieri una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà".

Infine, sulla sorpresa della giornata in casa nerazzurra: "Porteremo Berenbruch che è un ragazzo molto promettente e non avremo alcun problema. Sappiamo che andremo incontro a sette gare in venti giorni e dovremo essere tutti quanti bravi. L’unico pensiero, ora, è di prepararci bene per la partita di domani sera".

