Inter, Zielinski chiede il cambio in Polonia-Croazia: problema alla coscia

Problemi in casa Inter, Piotr Zielinski accusa un fastidio alla coscia destra in nazionale e chiede il cambio in Polonia-Croazia.

Piotr Zielinski è costretto a chiedere il cambio al suo CT in nazionale e ora le sue condizioni preoccupano per forza di cose anche l'Inter: il centrocampista ha sentito un dolore alla coscia destra e sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro. Ecco cosa filtra sulle condizioni del polacco.

Zielinski si fa male in Polonia-Croazia — Zielinski ha prima segnato in Polonia-Croazia, gara terminata con il risultato finale di 3-3, però poi è stato invece costretto a chiedere il cambio al suo CT Michal Probierz per un problema fisico. Il centrocampista ha infatti dovuto lasciare il campo al minuto 74 e ora ciò che può aver rimediato preoccupa anche e soprattutto l'Inter che domenica sera tornerà in campo alle 20:45 contro la Roma in trasferta all'Olimpico.

🚨Problema al bicipite femorale durante #PoloniaCroazia per #PiotrZielinskipic.twitter.com/73b4rxP74v

— SPONDA NERAZZURRA (@spondainter) October 15, 2024

Il classe '94 è uscito dal campo sulle sue gambe ma visibilmente addolorato e, soprattutto, toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Le condizioni saranno da valutare e sicuramente Zielinski sarà sottoposto ai consueti esami strumentali per comprendere l'entità del problema muscolare. Di certo al momento c'è solo che il nerazzurro ha alzato bandiera bianca a circa venti minuti dalla sfida di Nations League: la speranza dell'Inter e di Simone Inzaghi è che non si tratti di nulla di grave e che il calciatore abbia compreso il problema tanto da fermarsi in tempo.