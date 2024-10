Inter, senti Dumfries: “Con l’Olanda ho un rendimento migliore”

"Indossare questa maglia è un onore"

Ungheria e Olanda hanno giocato quattro giorni fa per la terzultima giornata della fase a gironi della Nations League. Al gol di Sallai, nel primo tempo, ha risposto Dumfries all'83° minuto: "Sono orgoglioso di indossare la maglia dell'Olanda, per me è un onore, è come vivere un sogno. Naturalmente anche la maglia dell'Inter è bella, ma con la maglia dell'Olanda riesco ad avere un rendimento migliore".