Denzel Dumfries spera di rinnovare il suo contratto con l'Inter il prima possibile: è arrivato l'annuncio in queste ore.

Denzel Dumfries è pronto a sposare ancora la causa dell'Inter. Arrivato in quel di Milano con propositi importanti, l'esterno olandese è diventato ben presto un punto fermo per Simone Inzaghi ed un giocatore sul quale poter fare affidamento in qualsiasi momento. Certo, ad oggi la rivalità con Darmian tiene accesa l'attenzione ed anche il dibattito tra gli stessi tifosi dell'Inter.