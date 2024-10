Simone Inzaghi interrogato dagli investigatori sulla vicenda ultrà Inter

Inzaghi teste dell'inchiesta "Doppia Curva"

Secondo quanto riportato dalle colonne online del Corriere della Sera, Inzaghi è stato condotto in un ufficio periferico della polizia per evitare fotografi e giornalisti, che attendevano nei pressi della questura in via Fatebenefratelli. L'allenatore dell'Inter è stato ascoltato come testimone per conoscere quali sono i contatti con il capo ultrà Marco Ferdico.