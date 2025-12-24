Michele Bellame

| Redattore

Non c'è lavoro più bello di quello che mi sono scelto e di quello che ho la fortuna ed il merito di fare dal 2010, anno in cui sono - e faccio - il giornalista. Ho maturato esperienze in tutti i contesti redazioni, dalla radio alla carta stampata, passando per la tv fino alle telecronache ed all'ufficio stampa di squadre di calcio ed aziende. Non c'è lavoro più bello di quello che vuoi fare da bambino, com'è bello quando i sogni si realizzano.