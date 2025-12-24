Michele Bellame

Napoli-Roma, Malen e Alisson decidono la partita: merito del mercato di gennaio
Il post match
Non c'è lavoro più bello di quello che mi sono scelto e di quello che ho la fortuna ed il merito di fare dal 2010, anno in cui sono - e faccio - il giornalista. Ho maturato esperienze in tutti i contesti redazioni, dalla radio alla carta stampata, passando per la tv fino alle telecronache ed all'ufficio stampa di squadre di calcio ed aziende. Non c'è lavoro più bello di quello che vuoi fare da bambino, com'è bello quando i sogni si realizzano.
Il post match
Il commento di Abodi
La ventiseiesima giornata
Il punto della cadetteria
Il punto in massima serie
La venticinquesima giornata
Il punto della cadetteria
La paura e le lacrime
Paura dell'aereo per Centonze
Il gol di Ilyas è decisivo
Le parole di Dzeko
Un gennaio nero per i catalani
Le parole al Die Zeit
Lavori ad aprile
Le critiche di Marcelino
Unanime il cordoglio
Le squalifiche dopo la finale
Trasferte vietate
La rapina dell'asciugamano
La ventiquattresima giornata
Il punto della cadetteria
Le nuove frontiere del mercato
Il punto della cadetteria
La ventesima giornata
Il punto in massima serie
Bufera sui social
Santa Cruz gioca ancora
Il punto della cadetteria
La diciannovesima giornata
Il punto della cadetteria