Un inedito per il calciomercato: il campionato saudita usa il noto portale per cercare un nuovo giocatore per una squadra

Michele Bellame Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 10:07)

Il calciomercato regala sempre qualche sorpresa, anche in tempi lenti come questi in cui ci sono pochi movimenti. L'ultima sorpresa, arriva - guarda un po' - dall'Arabia Saudita. Dopo le spese pazze e scellerate, un club top secret della massima serie saudita ha scelto di pubblicare un annuncio online per un centrocampista. In pieno mercato, la proposta online è una vera novità. L'offerta viene proprio dalla Saudi Pro League che ha infatti pubblicato una singolare offerta su Futboljobs, piattaforma specializzata spesso definita il "LinkedIn del calcio", trasformando il calciomercato in una sorta di selezione digitale.

L’obiettivo è chiaro: individuare un centrocampista difensivo disposto a trasferirsi nel massimo campionato saudita, con uno stipendio annuo compreso tra 600 mila e un milione di euro. Un’offerta che, più che uno scouting tradizionale, ricorda una candidatura premium. Questo club, ancora top secret, oltre a muoversi nei canonici canali del mercato, ha deciso di esplorare la frontiera online.

Requisiti richiesti: esperienza richiesta, club top secret — Non si cerca più il problem solving o l'abilità a lavorare un gruppo. Si cerca, invece, un mediano di contenimento che sia pronto a reggere i ritmi elevati del campionato saudita, e che abbia un pregresso esperienziale nei campionati di pari livello, o superiori. E, come la più tipica delle offerte di lavoro, in cui si richiede l'allegato in pdf del curriculum o, per i più studiati il portfolio, si richiede il link al profilo Transfermarkt o, meglio, il video con le migliori skills. Insomma, tutto è ammesso per convincere il reparto scouting: candidatura diretta del giocatore o presentazione tramite agente, purché il materiale sia convincente.

Quando il calcio mercato si è candidato online — Negli ultimi anni il confine tra calciomercato e recruiting digitale si è già assottigliato più volte. Diversi club, soprattutto tra le categorie minori europee, hanno utilizzato piattaforme come LinkedIn o Futboljobs per pubblicare annunci alla ricerca di giocatori, ma anche altre figure professionali quali preparatori atletici o match analyst, trasformando la selezione sportiva in una procedura quasi aziendale.

Ma, ci sono stati casi inversi. Alcuni calciatori svincolati hanno scelto di proporsi apertamente online, pubblicando post o annunci con il proprio profilo tecnico, statistiche e video, accompagnati da messaggi del tipo "disponibile per una nuova sfida". Un modo diretto per attirare l’attenzione di club e agenti, soprattutto in momenti di mercato bloccato.

Segnali di un calcio sempre più connesso, dove accanto alle trattative riservate e ai grandi intermediari convivono anche candidature digitali, curriculum sportivi e notifiche. Oggi, a quanto pare, per trovare squadra non basta più solo il campo: serve anche una buona connessione.