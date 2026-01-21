Damac-Al Nassr: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming

Damac-Al Nassr: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Saudi League su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 gennaio - 13:01

Al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium va in scena Damac–Al Nassr, una partita che sulla carta sembra avere un padrone chiaro ma che arriva in un momento delicato per entrambe. I padroni di casa sono invischiati nella lotta salvezza e hanno bisogno disperato di punti, mentre l’Al Nassr è chiamato a reagire dopo settimane complicate per non perdere contatto con la vetta. Il divario tecnico è evidente, ma il contesto emotivo e la pressione rendono la sfida meno scontata di quanto dica la classifica.

Qui Damac — Il Damac vive una stagione difficile, segnata da una difesa fragile e da una continuità mai trovata, soprattutto tra le mura amiche. L’idea sarà quella di abbassare il ritmo, chiudere gli spazi e affidarsi alle ripartenze, sperando in una gara di sacrificio totale.

Qui Al Nassr — L’Al Nassr, dal canto suo, arriva con qualche crepa di troppo ma resta nettamente superiore per talento, esperienza e profondità offensiva. Con Cristiano Ronaldo come riferimento assoluto e un attacco capace di colpire in qualsiasi momento, gli ospiti hanno tutte le carte per indirizzare il match.

La vera sfida sarà mentale: se l’Al Nassr entrerà in campo con concentrazione e cattiveria, la partita rischia di mettersi subito in discesa; in caso contrario, il Damac proverà a trasformare la propria disperazione in un’arma per restare aggrappato al risultato il più a lungo possibile.

Damac-Al Nassr, probabili formazioni — Damac (5-4-1): Kewin; Al Hawsawi, Karkass, Rabea, Al Obaid, Al Anazi; Al Qahtani, Sylla, Sharahili, Hazzaa; Vada. Allenatore: Armando Evangelista.

Al Nassr (4-4-2): Krepski; Al Ghannam, Simakan, Martinez, Al Boushail; Coman, Gabriel, Alkhaibari, Wesley; Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Jorge Jesus.

