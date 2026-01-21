Al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium va in scena Damac–Al Nassr, una partita che sulla carta sembra avere un padrone chiaro ma che arriva in un momento delicato per entrambe. I padroni di casa sono invischiati nella lotta salvezza e hanno bisogno disperato di punti, mentre l’Al Nassr è chiamato a reagire dopo settimane complicate per non perdere contatto con la vetta. Il divario tecnico è evidente, ma il contesto emotivo e la pressione rendono la sfida meno scontata di quanto dica la classifica.
Damac-Al Nassr: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming
Damac-Al Nassr: dove vedere la Saudi League in Streaming e in Tv—
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.
Qui Damac—
Il Damac vive una stagione difficile, segnata da una difesa fragile e da una continuità mai trovata, soprattutto tra le mura amiche. L’idea sarà quella di abbassare il ritmo, chiudere gli spazi e affidarsi alle ripartenze, sperando in una gara di sacrificio totale.
Qui Al Nassr—
L’Al Nassr, dal canto suo, arriva con qualche crepa di troppo ma resta nettamente superiore per talento, esperienza e profondità offensiva. Con Cristiano Ronaldo come riferimento assoluto e un attacco capace di colpire in qualsiasi momento, gli ospiti hanno tutte le carte per indirizzare il match.
La vera sfida sarà mentale: se l’Al Nassr entrerà in campo con concentrazione e cattiveria, la partita rischia di mettersi subito in discesa; in caso contrario, il Damac proverà a trasformare la propria disperazione in un’arma per restare aggrappato al risultato il più a lungo possibile.
Damac-Al Nassr, probabili formazioni—
Damac (5-4-1): Kewin; Al Hawsawi, Karkass, Rabea, Al Obaid, Al Anazi; Al Qahtani, Sylla, Sharahili, Hazzaa; Vada. Allenatore: Armando Evangelista.
Al Nassr (4-4-2): Krepski; Al Ghannam, Simakan, Martinez, Al Boushail; Coman, Gabriel, Alkhaibari, Wesley; Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Jorge Jesus.
