Aveva cominciato bene la gara, gli irpini di mister Biancolino : Biasci trova la rete dopo una decina di minuti dalla ripresa, ma i brianzoli ribaltano prima con Cutrone e poi con capitan Pessina dagli undici metri. Così si chiude il posticipo di B ieri sera. Nel sabato, la maggior parte delle partite.

I bianconeri ritornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e salta al quinto posto, superando il Catanzaro che vince 2-0 contro la Reggiana grazie ai gol di Liberali e D'Alessandro ; dopo questa sconfitta, i granata esonerano Davide Dionigi dalla panchina : al suo posto, Lorenzo Rubinacci , già vice di Nesta proprio alla Reggiana .

Batticuore Padova: rimonta record al Menti

Sembrava fatta al Menti per i padroni di casa della Juve Stabia per portare a casa un'altra vittoria. Ma, si festeggia al novantesimo, ed il gruppo di Andreoletti lo sa bene. Apre Gabrielloni su rigore al 28esimo minuto, raddoppia Zeroli dopo cinque minuti del secondo tempo. Accorcia le distanze Sgarbi al 70, mentre dieci minuti dopo Burnete mette in rete il terzo gol, con il pensiero di un sigillo finale. Ma, prima Capelli e poi Bortolussi, fanno prima il secondo e poi il terzo gol, tra il minuto 86 ed 89. La Juve Stabia è settima, ed è ancora attaccata al treno playoff.