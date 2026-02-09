La Serie B arriva alla giornata numero 23. Il Modena cade in casa contro la Samp per 2-1, e con lo stesso risultato c'è il colpaccio del Venezia che batte il Frosinone allo Stirpe. Con questa vittoria, i lagunari balzano al primo posto. Amara la sconfitta della Reggiana col Catanzaro: i granata esonerano l'allenatore Davide Dionigi.
Serie B, 23° atto: Stirpe sbancato dal Venezia; Reggiana, out Dionigi
Serie B, il punto alla ventitreesima giornata: scivolone Modena, rimonta Monza con l'Avellino
Aveva cominciato bene la gara, gli irpini di mister Biancolino: Biasci trova la rete dopo una decina di minuti dalla ripresa, ma i brianzoli ribaltano prima con Cutrone e poi con capitan Pessina dagli undici metri. Così si chiude il posticipo di B ieri sera. Nel sabato, la maggior parte delle partite.
Fra queste, l'ottima vittoria della Sampdoria che batte il Modena: Brunori sfodera un gran destro al 54°, poi i canarini pareggiano con Gliozzi, ma i blucerchiati trovano la rete decisiva per la vittoria con Begic al novantesimo. Con questi tre punti, la Samp esce dalla zona retrocessione.
Ci piomba, invece, crollando al penultimo posto, il Bari, che perde 2-1 contro il Mantova: segna Meroni al quarto d'ora, pareggia dopo due minuti Odenthal per i galletti. Rete decisiva di Mancuso al quarto minuto di recupero dopo il novantesimo. All'ultimo posto alle spalle del Bari c'è il Pescara, che perde 2-0 col Cesena: reti di Berti e di Francesconi.
I bianconeri ritornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e salta al quinto posto, superando il Catanzaro che vince 2-0 contro la Reggiana grazie ai gol di Liberali e D'Alessandro; dopo questa sconfitta, i granata esonerano Davide Dionigi dalla panchina: al suo posto, Lorenzo Rubinacci, già vice di Nesta proprio alla Reggiana.
Batticuore Padova: rimonta record al Menti—
Sembrava fatta al Menti per i padroni di casa della Juve Stabia per portare a casa un'altra vittoria. Ma, si festeggia al novantesimo, ed il gruppo di Andreoletti lo sa bene. Apre Gabrielloni su rigore al 28esimo minuto, raddoppia Zeroli dopo cinque minuti del secondo tempo. Accorcia le distanze Sgarbi al 70, mentre dieci minuti dopo Burnete mette in rete il terzo gol, con il pensiero di un sigillo finale. Ma, prima Capelli e poi Bortolussi, fanno prima il secondo e poi il terzo gol, tra il minuto 86 ed 89. La Juve Stabia è settima, ed è ancora attaccata al treno playoff.
Ci rimane anche il Palermo, e si allontana l'Empoli: i toscani, aprono le marcature al Barbera con Guarino dopo otto minuti. Però, un autorete sfortunata di Fulignati porta i rosanero sul risultato di parità. Nel secondo tempo, succede di tutto: Pohjanpalo segna il 2-1, poi Ebuehi fa 2-2 al 72°. All'84°, è ancora l'attaccante finlandese a risultare decisivo: dagli undici metri, segna il terzo e decisivo gol per la vittoria della squadra di Inzaghi.
Finisce 1-1 il derby fra Spezia ed Entella: Artistico segna al 18, pareggia Cuppone alla mezzora. Poche emozioni, infine, tra Carrarese e Sudtirol, che finisce 0-0.
Serie B, i risultati della ventunesima giornata—
Cesena-Pescara, 2-0; Modena-Sampdoria, 1-2; Mantova-Bari, 2-1; Juve Stabia-Padova, 3-3; Frosinone-Venezia, 1-2; Catanzaro-Reggiana, 2-0; Carrarese-Sudtirol, 0-0; Palermo-Empoli, 3-2; Spezia-Entella, 1-1; Monza-Avellino, 2-1.
La classifica—
Venezia 50; Monza 47; Frosinone 46; Palermo 44; Cesena 37; Catanzaro e Juve Stabia 35; Modena 34; Carrarese 30; Sudtirol 29; Empoli ed Avellino 28; Padova 26; Sampdoria 25; Mantova 23; Entella 22; Reggiana e Spezia 21; Bari 20; Pescara 15.
Il calendario della prossima giornata—
Martedì 10 febbraio, ore 19.00: Sampdoria-Palermo. Martedì 10 febbraio, ore 20.00: Entella-Cesena, Padova-Carrarese, Pescara-Catanzaro, Reggiana-Mantova, Venezia-Modena. Mercoledì 11 febbraio, ore 19.00: Sudtirol-Monza. Mercoledì 11 febbraio, ore 20.00: Avellino-Frosinone, Bari-Spezia, Empoli-Juve Stabia.
