Bastano due reti anche alla Salernitana per vincere contro il Sorrento sul neutro di Potenza: gol di Villa e di Lescano, all'esordio in maglia granata dopo il trasferimento dall'Avellino. Anche al Catania bastano due gol per archiviare la pratica Cosenza: Jimenez e Lunetta rispediscono verso nord i calabresi, che rimangono attaccati al treno playoff.

Oltre agli etnei, è il Benevento a guidare la locomotiva verso la serie B: la squadra di Floro Flores vince per 3-2 contro il Siracusa, compagine sorprendente e che meriterebbe ben altra situazione ambientale e di classifica. Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Di Paolo, ma i padroni di casa la riprendono subito con Tumminiello, per poi raddoppiare con Maita, e chiudere il primo tempo col terzo gol siglato da Simonetti; al 95, segna Pacciardi.