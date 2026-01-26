In Serie C si è giunti alla ventitreesima giornata. Il Benevento continua la striscia di risultati utili, segue il Catania che batte in casa il Cosenza di Buscè. La Salernitana non sta a guardare e vince per 2-0 il derby della costiera contro il Sorrento. Il risultato più forte è quello del Trapani che vince in casa della Casertana per 0-1.
Il punto della C
Si riparte proprio dal Pinto, terra di conquista da parte del Trapani di Aronica a cui basta una sola rete, quella di Nina, per prendere tre punti da Caserta. Per gli uomini di Coppitelli si tratta della seconda sconfitta di seguito dopo quella contro il Potenza. Proprio i lucani, perdono in trasferta contro il Crotone: i pitagorici vincono 2-0 per effetto delle reti di Maggio e Di Pasquale.
Bastano due reti anche alla Salernitana per vincere contro il Sorrento sul neutro di Potenza: gol di Villa e di Lescano, all'esordio in maglia granata dopo il trasferimento dall'Avellino. Anche al Catania bastano due gol per archiviare la pratica Cosenza: Jimenez e Lunetta rispediscono verso nord i calabresi, che rimangono attaccati al treno playoff.
Oltre agli etnei, è il Benevento a guidare la locomotiva verso la serie B: la squadra di Floro Flores vince per 3-2 contro il Siracusa, compagine sorprendente e che meriterebbe ben altra situazione ambientale e di classifica. Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Di Paolo, ma i padroni di casa la riprendono subito con Tumminiello, per poi raddoppiare con Maita, e chiudere il primo tempo col terzo gol siglato da Simonetti; al 95, segna Pacciardi.
Risultato ad occhiali nel derby pugliese tra Audace Cerignola e Monopoli: insieme, rimangono ancora in zona playoff. Così come il Casarano che soffre contro il Picerno: doppietta di Bianchi dopo venticinque minuti per questi ultimi, in mezzo l'espulsione di Kanoute; i pugliesi segnano al 66° e trovano la parità soltanto al novantesimo con Leonetti.
Cavese, buon punto a Giugliano; Latina in grande ripresa—
Dall'esordio contro il Casarano del 6 dicembre, mister Volpe ha perso una sola volta contro la Casertana il 14 dicembre: da quel momento, una sfilza di risultati utili consecutivi che hanno portato i nerazzurri a poter vedere la zona playoff; nell'ultimo turno, il Latina vince per 2-0 contro il Foggia grazie al gol di Fasan e Parigi.
Se il Latina è uscito dai playout, ci rimane la Cavese ma che è reduce da un buonissimo punto guadagnato col Giugliano: per le tigri, continua l'incubo ultimo posto, nonostante i quattro allenatori coinvolti in stagione. Un pareggio anche fra Altamura ed Atalanta u23: Comi porta avanti gli ospiti ad un minuto dall'intervallo, pareggia Grande per i pugliesi dopo tre minuti dalla ripresa delle ostilità.
Serie C girone C, i risultati della 23° giornata—
Giugliano-Cavese, 0-0; Latina-Foggia, 2-0; Benevento-Siracusa, 3-2; Crotone-Potenza, 2-0; Casarano-Picerno, 2-2; Altamura-Atalanta u23, 1-1; Sorrento-Salernitana, 0-2; Catania-Cosenza, 2-0; Casertana-Trapani, 0-1; Audace Cerignola-Monopoli, 0-0.
La classifica di serie C—
Benevento, Catania 51; Salernitana 45; Casertana 39; Cosenza 37; Crotone, Monopoli 34; Audace Cerignola 32; Potenza, Casarano 29; Altamura 27; Latina, Atalanta u23 26; Trapani 25; Sorrento 24; Cavese, Foggia 22; Siracusa 21; Picerno 20; Giugliano 17.
Il calendario della 24° giornata—
Sabato 31 gennaio, ore 14.30: Cavese-Casarano, Sorrento-Catania. Domenica 1 febbraio, ore 14.30: Atalanta u23-Benevento, Monopoli-Latina, Trapani-Altamura; ore 17.30: Cosenza-Casertana, Picerno-Potenza, Siracusa-Crotone. Domenica 1 febbraio, ore 14.30: Foggia-Audace Cerignola, Salernitana-Giugliano.
