Il River Plate amplia lo stadio: il Monumental sarà di oltre 101mila posti

Con dei lavori programmati per il mese di aprile di quest'anno, il River Plate ha presentato un progetto di ampliamento dello stadio Monumental che porterà una capienza di circa 101mila spettatori.

Michele Bellame Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 20:14)

Mentre in tanti parlano di come migliorare i diritti televisivi e di creare i tifosi per lo stadio virtuale, in Argentina si pensa ancora al calcio. Il River Plate, fra le squadre più titolate al mondo, ha presentato un progetto di ingrandimento dello stadio Monumental. Con l'ampliamento, l'impianto della squadra argentina sarà il secondo stadio più grande al mondo, e conterrà oltre 101mila posti.

Tre anni per un impianto da record — Il club ha comunicato la copertura integrale delle tribune, e l'aggiunta di 16mila posti nel nuovo anello. I lavori dello stadio saranno svolti dallo studio tedesco Schlaich Bergermann Partner (SBP), specializzato in ingegneria dei grandi tetti per impianti sportivi, che ha sviluppato e finalizzato il progetto esecutivo. La firma del contratto con l'impresa si apporrà nel prossimo mese. L'inizio dei lavori è previsto per l'aprile di quest'anno. I lavori dureranno approssimativamente 36 mesi, con conseguente completamento indicativamente entro il 2029. Le scelte progettuali puntano a preservare l'identità architettonica dell'impianto, integrando al contempo soluzioni tecniche per la copertura e per la gestione dei flussi di pubblico.

River Plate, il Monumental sarà lo stadio più grande d'Argentina — Con la capienza prossima agli oltre 100mila posti, il Monumental si candida fra gli impianti più grandi del mondo. In Argentina, sarà quello più grande. Supererà il Camp Nou di Barcellona, che registra una capienza di 99354 posti, e si piazza alle spalle del Rungrado Stadium di Pyongyang, che ha una capienza di circa 114mila spettatori. A Johannesburg, c'è il FNB Stadium, con 94736 posti. Seguono il Capital Stadium in Egitto con 93940 post, e lo stadio di Wembley con 90mila posti.

Mentre in Italia si pensa ancora alle scartoffie ed ai vincoli di vario genere, che rallentano in modo impressionante lo sviluppo strutturale nazionale, in Argentina si fa sul serio. I campionati europei sono alle porte, e sono stati assegnati ad Italia e Turchia. L'impiantistica è degradata, e si dovrebbe prendere esempio da altri paesi.