Serie A, 24° atto: novantesimo decisivo per tre squadre

Finisce 2-2 il confronto fra la Juventus e la Lazio: sicuramente ne sarà rammaricato mister Sarri, dopo aver gustato una vittoria prestigiosa contro i bianconeri, grazie alle reti di Pedro ed Isaksen; la squadra di Spalletti ha subito invertito la rotta e, prima con McKennie e all'ultimo minuto con Kalulu, raddrizza una partita storta.