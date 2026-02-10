La Serie A è giunta alla giornata numero ventiquattro. Il Sassuolo prende il pallottoliere contro l'Inter, mentre Parma e Napoli guadagnano tre punti in trasferta grazie ad un gol all'ultimo minuto. Tre pareggi, di cui uno solo finito a reti bianche, mentre ben quattro le espulsioni lungo il weekend pallonaro.
L'analisi
Serie A, 24° atto: novantesimo decisivo per tre squadre
Finisce 2-2 il confronto fra la Juventus e la Lazio: sicuramente ne sarà rammaricato mister Sarri, dopo aver gustato una vittoria prestigiosa contro i bianconeri, grazie alle reti di Pedro ed Isaksen; la squadra di Spalletti ha subito invertito la rotta e, prima con McKennie e all'ultimo minuto con Kalulu, raddrizza una partita storta.
Con lo stesso risultato, finisce fra Fiorentina e Torino: ospiti in vantaggio prima con Casadei alla mezzora del primo tempo. Nella ripresa, pareggio dei padroni di casa con Solomon, che poi raddoppiano poco dopo con Kean. Il Toro tiene duro, e segna il gol del pari con Maripan al novantaquattresimo.
I minuti di recupero sono stati fondamentali per Napoli e Parma, che vincono in trasferta rispettivamente con Genoa e Bologna.
Gli azzurri campioni d'Italia in carica, subiscono il vantaggio del grifone per un rigore chiamato dal var, poi trasformato da Malinovskyi. Nel giro di due minuti, il Napoli pareggia prima con Hojlund e poi raddoppia con McTominay. All'ora di gioco, il Genoa pareggia con Colombo. Un quarto d'ora dopo, Juan Jesus viene espulso lasciando gli azzurri in inferiorità numerica. Ciononostante, Hojlund trasforma un calcio di rigore al novantacinquesimo, per la vittoria decisiva del Napoli.
Per il Bologna, è cominciata male dall'inizio. Pobega viene espulso al 18esimo minuto per un brutto fallo. La squadra di Italiano si difende con i denti, ma vacilla: come al 70° minuto, quando viene annullato un gol a Castro per fuorigioco. Dieci minuti circa, viene espulso Troilo per una gomitata. Nel forcing finale, Ordonez trova la rete della domenica al novantacinquesimo, per una vittoria prestigiosissima della squadra di Cuesta.
Mentre la sponda rossonera di Milano riposa contro il Como, l'Inter gioca e stravince a Sassuolo: la goleada incomincia con Bisseck, poi con Thuram, nell'arco della prima mezzora. Poi, nella ripresa, segnano Lautaro, poi Akanji, e chiude Luis Henrique. In mezzo, l'espulsione di Nemanja Matic.
Cremonese in caduta libera; Lecce in ripresa
Dopo un ottimo inizio di campionato, la Cremonese non riesce più a vincere. Sotto le grinfie degli orobici di Palladino, la squadra di Nicola perde 2-1: reti di Krstovic e Zappacosta, mentre per i grigiorossi segna Thorsby all'esordio. In piena zona Europa rimane salda anche la Roma, che archivia la pratica Cagliari per 2-0, grazie alla doppietta di Malen.
Il Lecce interrompe finalmente la serie di partite senza vittorie, con il 2-1 contro l'Udinese: Gandelman e Solet segnano 1-0 e 1-1 nella prima mezzora di match; ci pensa Banda con un calcio di punizione ad infrangere la parità ed a segnare il gol della vittoria.
Infine, nessuno è riuscito a segnare tra Verona e Pisa: per le due squadre in piena zona retrocessione, questo pareggio serve a ben poco per modificare il destino in classifica.
Serie A, i risultati della diciottesima giornata
Verona-Pisa, 0-0; Genoa-Napoli, 2-3; Fiorentina-Torino, 2-2; Bologna-Parma, 0-1; Lecce-Udinese, 2-1; Sassuolo-Inter, 0-5; Juventus-Lazio, 2-2; Atalanta-Cremonese, 2-1; Roma-Cagliari, 2-0; Milan-Como, rinviata il 18 febbraio.
La classifica—
Inter 58; Milan 50; Napoli 49; Juventus e Roma 46; Como 41; Atalanta 39; Lazio 33; Udinese 32; Bologna 30; Sassuolo 29; Cagliari 28; Torino 27; Parma 26; Genoa e Cremonese 23; Lecce 21; Fiorentina 18; Verona e Pisa 15.
Il calendario della venticinquesima giornata—
Venerdì 13 gennaio, ore 20.45: Pisa-Milan. Sabato 14 febbraio, ore 15.00: Como-Fiorentina; ore 18.00: Lazio-Atalanta; ore 20.45: Inter-Juventus. Domenica 15 febbraio, ore 12.30: Udinese-Sassuolo. Ore 15.00: Cremonese-Genoa, Parma-Verona. Domenica 15 febbraio, ore 18.00: Torino-Bologna; ore 20.45: Napoli-Roma. Lunedì 16 febbraio, ore 20.45: Cagliari-Lecce.
