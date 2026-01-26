Tantissimi gol nell'ultimo turno di serie B: sette fra Mantova e Venezia, nove divisi fra Monza, Carrarese e Sudtirol, con la ventunesima giornata che regala sorprese e tante reti.

Siamo alla ventunesima di Serie B. Nella seconda parte del campionato di cadetteria, si stanno delineando le ambizioni di classifica delle squadre partecipanti, anche se non mancano i tonfi e le super vittorie. Così come a Carrara, in cui i padroni di casa stracciano l'Empoli per 3-0, così come al Manuzzi di Cesena in cui il Bari di Vivarini ha battuto i padroni di casa per 2-1.