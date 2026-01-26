Siamo alla ventunesima di Serie B. Nella seconda parte del campionato di cadetteria, si stanno delineando le ambizioni di classifica delle squadre partecipanti, anche se non mancano i tonfi e le super vittorie. Così come a Carrara, in cui i padroni di casa stracciano l'Empoli per 3-0, così come al Manuzzi di Cesena in cui il Bari di Vivarini ha battuto i padroni di casa per 2-1.
Il focus
Serie B, il punto alla ventunesima giornata: brodino caldo fra Modena e Palermo, il Frosinone corre—
Il Frosinone batte anche la Reggiana, che scivola in classifica e che continua a perdere, addirittura per la sesta volta consecutiva. Per la squadra di Alvini, invece, arriva l'ennesimo risultato utile consecutivo grazie alla rete di Kvernadze poco prima dell'ora di gioco. Tiene la scia il Venezia, che vince contro il Mantova per 5-2 in trasferta: i lagunari sono ad un punto dai ciociari.
Alle spalle, in piena area vetta, c'è il Monza, che vince 3-0 contro il Pescara: gli abruzzesi non riescono a contenere gli attacchi dei brianzoli, che segnano con Azzi, e con la doppietta di Hernani. Stesso perentorio risultato per la Carrarese, che nell'anticipo del venerdì sera batte l'Empoli di Dionisi, rallentandone la corsa promozione: ai gialloblù, servono i gol di Illanes, Zanon ed Abiuso.
Risultato sorprendente quello del Bari, che respira dalla zona retrocessione e batte per 2-1 il Cesena: i galletti passano in vantaggio con Rao al 51°, ma vengono raggiunti dai padroni di casa dopo poco meno di dieci minuti grazie al gol di Ciervo; rete definitiva per gli ospiti con Moncini, che segna al 76° il gol finale.
Frena il Catanzaro in casa con la Sampdoria: dopo novanta minuti, finisce 0-0. I blucerchiati rimangono ancora in zona rossa, complice la vittoria del Bari. La squadra di Aquilani, invece, colleziona la terza partita senza vittoria, dopo un filotto impressionante di risultati utili consecutivi. Con lo stesso risultato, finisce la partita più attesa di questo turno di serie B: Modena e Palermo si spartiscono un punticino, che forse favorisce più i rosanero piuttosto che i canarini.
Ne approfitta benissimo la Juve Stabia: le contendenti ai playoff rallentano, e le vespe non falliscono il match point. Con non poche difficoltà, ai campani basta il gol di capitan Candellone poco prima del quarto d'ora. All'Entella, onore delle armi, e anche qualche protesta per un gol annullato a Fumagalli dopo revisione var.
Lo Spezia esce dalla zona rossa, Sudtirol a forza 3
Grazie al gol di Artistico - il terzo consecutivo - lo Spezia di Donadoni vince contro l'Avellino che perde la seconda partita di fila. I liguri passano in vantaggio poco prima della mezzora, e mantengono il risultato fino al triplice fischio. Ai lupi di Biancolino, attaccante di razza per la serie B e C, manca un finalizzatore.
Non manca, di certo, al Sudtirol di Castori, che dopo tante partite in chiaroscuro riesce a vincere la terza partita di seguito: dopo Spezia ed Empoli, a soccombere contro i biancorossi c'è il Padova di Andreoletti; Merkaj, Pecorino e Casiraghi premiano gli sforzi della squadra tirolese.
Serie B, i risultati della ventunesima giornata—
Carrarese-Empoli, 3-0; Monza-Pescara, 3-0; Mantova-Venezia, 2-5; Juve Stabia-Entella, 1-0; Frosinone-Reggiana, 1-0; Cesena-Bari, 1-2; Modena-Palermo, 0-0; Spezia-Avellino, 1-0; Sudtirol-Padova, 3-0; Catanzaro-Sampdoria, 0-0.
La classifica—
Frosinone 45; Venezia 44; Monza 41; Palermo 38; Cesena 34; Modena, Juve Stabia 33; Catanzaro 32; Carrarese 29; Empoli 27; Sudtirol, Padova, Avellino 25; Reggiana, Spezia, Entella, Bari 20; Sampdoria, Mantova 19; Pescara 14.
Il calendario della prossima giornata
Venerdì 30 gennaio, ore 20.30: Bari-Palermo. Sabato 31 gennaio, ore 15.00: Avellino-Cesena, Empoli-Modena, Entella-Frosinone, Sudtirol-Catanzaro, Venezia-Carrarese; ore 17.15: Pescara-Mantova; ore 19.30: Sampdoria-Spezia. Domenica 1 febbraio, ore 15.00: Reggiana-Juve Stabia; ore 17.15: Padova-Monza.
