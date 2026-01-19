Serie B, il punto dopo la 20° giornata: pari show tra Monza e Frosinone, crisi Bari

Serie B, ecco il punto dopo il completamento della 20° giornata: Monza e Frosinone pareggiano e favoriscono Venezia e Palermo, Bari in crisi.

Gennaro Dimonte 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 11:59)

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie B, esattamente la ventesima, ha prodotto diversi risultati interessanti. Tra big match che hanno fatto divertire i tifosi e altrettante prestazioni negative con annesse contestazioni, si è davvero visto di tutto in quella che è la lega più imprevedibile di tutto il panorama calcistico italiano. Questo il punto su come è andato questo weekend di metà gennaio.

Monza e Frosinone danno spettacolo favoriscono il Venezia. Palermo in agguato... — La partita chiave di questa 20° giornata è stata senza ombra di dubbio Monza-Frosinone. All'UPower Stadium è andata in scena una partita bellissima, finita 2-2. Botta e risposta tra Ghedjemis ed Hernani nel primo tempo, poi Petagna dà l'illusione della vittoria fino all'88', quando l'ormai difensore bomber Monterisi sigla il definitivo pari.

Ne approfitta il Venezia che, grazie al 3-1 casalingo contro il Catanzaro, balza al secondo posto in solitaria, a un punto dal primo posto. Brivido iniziale per i lagunari, con D'Alessandro che porta i calabresi in vantaggio, poi Busio riporta la sfida in parità all'intervallo. Ci vorranno il rigore all'86' di Adorante e la firma finale di Casas al 94' per vincere questo match.

Torna in agguato il Palermo che, grazie al solido 1-0 al "Renzo Barbera" contro lo Spezia, si riporta a quattro punti dalla possibile promozione diretta in Serie A. Basta il gol di Segre dopo un solo minuto di gioco, poi una fase di completa gestione in cui ha sofferto davvero poco.

Cesena e Modena continuano nel loro percorso in zona playoff, male l'Empoli — Il Cesena torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e lo fa nel derby dell'Emilia Romagna contro la Reggiana. Nell'1-2 finale è Shpendi a prendersi la scena con una doppietta e un gol annullato dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa segnato da Portanova.

Stesso discorso per il Modena che dimentica il trittico di risultati negativi e si impone per 0-2 sul campo del fanalino di coda Pescara. Zampano al 27' e De Luca al 44' archiviano la pratica già nel primo tempo.

Candellone su rigore è fondamentale nello 0-1 della Juve Stabia a Bari, ora sola all'ottavo posto. Male l'Empoli che cade in casa contro il Sudtirol, Carrarese vittoriosa per 1-2 ad Avellino e in serie positiva da tre turni. Si ferma il Padova in casa contro il Mantova (1-2) e resta a metà classifica.

Bari e Pescara in completa crisi, il punto sulla lotta alla retrocessione e playout in Serie B — Ad aprire la zona rossa della classifica di Serie B è la Reggiana che, dopo il derby perso contro il Cesena, si ritrova a 20 punti con cinque sconfitte consecutive e a soli tre punti di vantaggio dai playout. Entella che invece è riuscito a pareggiare nell'altro derby di giornata, quello ligure, in casa della Sampdoria per 1-1. Così facendo tiene a debita distanza per ora tutti i club che non stanno facendo risultato finora.

L'unico a fare il colpaccio è stato il Mantova, reduce dall'1-2 a Padova e ora a 19 punti dopo diverse settimane nelle ultime tre. Detto della Sampdoria a 18, più in basso ci sono Spezia a Bari che non se la passano per niente bene. I pugliesi verso il cambio di allenatore dopo lo 0-1 al "San Nicola" contro la Juve Stabia, bianconeri che hanno vinto solo contro il Pescara nelle ultime cinque partite giocate. Proprio gli abruzzesi occupano l'ultima posizione a quota 14, con le speranze di salvezza che iniziano ad affievolirsi.