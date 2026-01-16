Monza-Frosinone live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

Monza-Frosinone, dove vedere in live streaming gratis e diretta TV la partita valevole per la prima giornata di ritorno in Serie B.

Big match in Serie B nella prima giornata di ritorno, con Monza e Frosinone pronte a darsi battaglia per il primo posto. Sarà una sfida fondamentale per il proseguo della stagione di entrambe, accomunate dallo stesso obiettivo: tornare in Serie A. Appuntamento a sabato 17 gennaio alle 15:00 all'UPower Stadium.

Monza-Frosinone, il momento delle due squadre — Solo due successi nelle ultime due partite per i brianzoli, ora al terzo posto in B dopo aver dominato per gran parte del girone di andata. Nonostante tutto la squadra allenata da Paolo Bianco è assolutamente in corsa per il ritorno in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno.

La capolista indiscussa in Serie B finora si prepara al big match con la palma di squadra che meno ha perso finora. Con sole due sconfitte è a +3 dal Venezia e +4 appunto dai brianzoli. Con 21 punti è senza ombra di dubbio il club migliore di tutto il campionato per rendimento in trasferta. L'ultima sconfitta è datata 4 ottobre 2025, per 3-0, in casa del Venezia.

Le probabili formazioni di Monza-Frosinone — MONZA (3-4-2-1): Thiam, Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota. Allenatore: Paolo Bianco

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calo, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Massimiliano Alvini.